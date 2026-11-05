Elezioni midterm Usa 2026, Trump: "La guerra in Iran ha danneggiato i repubblicani, ma la rifarei"

Il presidente Donald Trump ha ammesso che la guerra in Iran ha probabilmente danneggiato i repubblicani nelle elezioni di midterm, ma ha insistito sul fatto che “la rifarebbe“. Parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, a Trump è stato chiesto un commento sull’affermazione del vicepresidente JD Vance secondo cui la guerra sarebbe stata la ragione della sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di midterm.

“Penso che sia in gran parte vero perché ha fatto aumentare un po’ il prezzo della benzina nel breve termine”, ha detto Trump. “Ma allo stesso tempo, se potessi rifarlo, lo rifarei. Perché a lungo termine, è l’unica soluzione. Non si può permettere all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare”.