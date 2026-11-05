Chef italiano in Australia si rifiuta di mettere l’ananas sulla pizza, licenziato

Lo chef italiano Davide Tamburella è stato licenziato dal ristorante La Costa a Brisbane, in Australia, dopo essersi rifiutato di mettere l’ananas sulla pizza perché lo considerava un “insulto alla sua cultura”. I fatti risalgono a maggio, ma sono stati resi noti solo ora che Tamburella si è rivolto alla Commissione australiana per il lavoro equo (Fair Work Commission) sostenendo di essere stato licenziato ingiustamente. La Commissione gli ha però dato torto perché la causa era stata presentata troppo tardi.

Cosa è successo

Nella sentenza si legge che la direzione aveva presentato una serie di lamentele sul comportamento dello chef, facendo notare che era la terza volta negli ultimi quattro anni che Tamburella si rifiutava di utilizzare l’ananas sulle pizze. Lui più volte aveva chiesto al suo capo di “verificare quanto fosse importante per gli italiani non mettere l’ananas sulla pizza”. Sono state sollevate anche altre preoccupazioni riguardo all’uso di un linguaggio scurrile da parte di Tamburella, al suo stile comunicativo e all’”escalation della frustrazione sul posto di lavoro”.

La sentenza ha inoltre descritto dettagliatamente un incidente sul lavoro avvenuto nell’aprile di quest’anno, in cui lo chef si era fratturato alcune ossa della mano destra urtando contro un corrimano metallico. L’italiano sperava che il ristorante gli sponsorizzasse un visto che consentisse ai lavoratori qualificati di ottenere la residenza permanente, tuttavia, dopo il licenziamento, il ristorante aveva interrotto tale procedura.