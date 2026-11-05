Allarmi bomba su aerei, volo Dublino-Roma dirottato in Normandia: il velivolo nella base di Évreux 

Un aereo di linea A320 in volo da Dublino, in Irlanda, a Roma, in Italia, è stato dirottato verso la base aerea di Évreux, in Normandia, in Francia, a causa di un allarme bomba a bordo. Il velivolo, dalla compagnia aerea irlandese Aer Lingus, era decollato alle 6.25 di questa mattina. Intorno alle 10 del mattino, il volo non risultava più visibile sul sito Flight Radar. Le autorità francesi hanno poi fatto sapere che l’aereo “è atterrato in sicurezza a Évreux” e i 151 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono stati evacuati mentre le squadre di artificieri intervenivano. Questa mattina sono stati numerosi gli allarmi bomba che hanno coinvolto almeno 13 voli in tutta Europa.