Allarmi bomba su aerei, la minaccia via mail dal gruppo ‘Stato Maschile’: cos’è

I ‘Combattenti dello Stato Maschile‘ che hanno firmato la mail in cui rivendicavano allarmi bomba su due voli diretti a Roma, uno da Helsinki e l’altro da Dublino, potrebbero essere riconducibili o ispirarsi al movimento noto come lo ‘Stato Maschile‘ (Male State, in russo Muzhskoye gosudarstvo, ribattezzato poi Male Legion), che fu in passato legato ad allarmi bomba rivelatisi falsi. Si tratta di un movimento estremista russo di destra radicale, misogino, omofobo, antifemminista ed espressione della manosfera russa, fondato online nel 2016 da Vladislav Pozdnyakov, affiancato da due collaboratori: Dmitry Gubanov e Igor Nosov.

Le basi ideologiche su cui si fonda il gruppo

Pozdnyakov aveva stilato un manifesto in cui elencava tra i valori fondanti del gruppo il nazionalismo, il razzismo, il rifiuto del multiculturalismo e il suprematismo bianco. ‘Male State’ pubblicava i propri contenuti su VKontakte, l’equivalente russo di Facebook, e su diversi canali Telegram. Seguendo l’ideologia di ‘patriarcato nazionale’, i membri del gruppo minacciavano attivisti LGBT, insultavano le femministe e attaccavano brand che promuovevano la tolleranza e l’inclusività.

Dalle prime iniziative alla messa al bando in Russia

Il movimento si fece notare per la prima volta quando iniziò a battersi contro l’introduzione in Russia di una legge sulla violenza domestica. Creò simboli ufficiali (un’aquila nera con le iniziali MG) e sezioni regionali in tutta la Russia, dove le persone si incontravano di persona per socializzare e organizzare campagne pubbliche. I canali divennero popolari, con The Male State che raggiunse 60.000 iscritti e il canale personale di Pozdnyakov che toccò i 160.000 iscritti nel luglio 2020. VKontakte bloccò poi il canale del movimento per istigazione alla violenza.

Nell’ottobre 2021 un tribunale di Nizhny Novgorod, in Russia, dichiarò ‘Stato Maschile’ un’organizzazione estremista e lo bandì dal territorio russo. Al momento della sentenza, Pozdnyakov, su cui pendeva già una condanna a due anni per estremismo, era già fuggito all’estero. Le pagine social furono cancellate e Apple e Google insistettero per bloccare il canale Telegram di Pozdnyakov sulle piattaforme Apple e Android. Tuttavia ciò non ha posto fine alle attività del gruppo. Sebbene la designazione abbia impedito nuove campagne di molestie, il gruppo ha continuato a esistere online con il nome di Male Legion, che ha concentrato la propria comunicazione sul sostegno alla guerra in Ucraina attraverso contenuti violenti e utilizzando continui riferimenti nazisti. Secondo Mediaziona, attualmente Pozdnyakov gestisce il canale Telegram ‘Pozdnyakov 3.0’, vendendo spazi pubblicitari e accesso ai suoi canali privati.