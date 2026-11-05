Allarmi bomba, mail di minaccia agli aeroporti: “Vogliamo annientarvi”

Gli allarmi bomba che da stamattina stanno seminando il caos nei cieli di tutta Europa sono partiti da una mail, scritta in italiano. “Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo“, si legge nel testo. “Proprio per questo, in questo preciso momento, sui seguenti voli sono stati piazzati degli ordigni esplosivi: AY1761, Helsinki – Italia El402, Dublino – Italia. Sono diretti al vostro aeroporto. Noi, combattenti dello Stato Maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. L’esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso”.

La mail è firmata dai ‘Combattenti dello Stato Maschile‘ con oggetto ‘Segnalazione minaccia’ mandata questa mattina ad alcune società collegate all’aeroporto di Fiumicino in merito a due voli, uno da Helsinki e l’altro da Dublino, diretti a Roma.

Nel corso delle prossime ore saranno inviate alle Procure territorialmente competenti le prime informative relative alla mail recapitata agli aeroporti italiani. Dopo aver acquisito la documentazione, le Procure procederanno all’apertura dei fascicoli d’indagine. Sulla vicenda sono attualmente impegnati gli investigatori della Polizia di Frontiera Aerea (Polaria) e della Polizia Postale.