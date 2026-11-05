Allarmi bomba su 13 voli in tutta Europa: due erano diretti a Roma, due sono partiti da Milano

Almeno 12 voli in Europa sono stati interessati da allarmi bomba nella mattinata di giovedì 5 novembre. A riportarlo è il Guardian, secondo cui le segnalazioni hanno coinvolto aerei di diverse compagnie, tra cui Aer Lingus, Wizz Air, Finnair, Ryanair e LOT Polish Airlines. In alcuni casi è stato necessario modificare la rotta e dirottare i velivoli verso altri aeroporti, mentre sono state attivate le procedure di sicurezza previste.

Alcuni Airbus A320 di Aer Lingus (Foto AP/Peter Morrison)

I tre voli in cui è coinvolta l’Italia

Il primo episodio ha riguardato un Airbus A320 della compagnia irlandese Aer Lingus, decollato da Dublino alle 6.25 e diretto a Roma. A bordo era scattato un allarme bomba, che ha portato al dirottamento del velivolo verso la base aerea di Évreux, in Normandia. La notizia è stata riferita dal governo francese all’emittente Bfmtv. Secondo la ricostruzione del portale FlightRadar, l’aereo ha invertito la rotta sopra Essonne, compiendo diversi giri prima di dirigersi verso nord e successivamente tornare a sud, in direzione della base militare francese. Secondo quanto comunicato dall’ufficio del Primo Ministro, il velivolo è “atterrato in sicurezza a Évreux”. I 151 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono stati evacuati, mentre le squadre di artificieri hanno avviato gli interventi previsti.

Un secondo allarme ha coinvolto il volo AY1761 di Finnair, proveniente da Helsinki e diretto a Roma Fiumicino. Il velivolo è stato scortato da due caccia dell’Aeronautica militare fino allo scalo romano, dove è atterrato. Sono quindi scattate le operazioni di bonifica da parte degli artificieri, secondo le procedure di sicurezza previste. L’allarme bomba sui voli Dublino-Roma ed Helsinki-Roma è scattato dopo l’invio di un’unica e-mail, scritta in italiano, ad alcune società collegate all’aeroporto di Fiumicino.

Un Airbus A321 NEO della compagnia aerea ungherese Wizzair (Foto Christoph Schmidt/picture-alliance/dpa/AP Images)

Il terzo episodio ha riguardato il volo W46387 di Wizz Air, in partenza da Milano Malpensa e diretto a Varsavia-Okecie, dirottato a Vienna dopo una minaccia di bomba ricevuta durante il viaggio. A confermare l’accaduto è stata la stessa compagnia, precisando che la decisione è stata presa nel rispetto dei protocolli di sicurezza, con l’obiettivo di tutelare passeggeri ed equipaggio. Wizz Air ha fatto sapere di collaborare pienamente con le autorità competenti e di aver adottato tutte le misure necessarie. Wizz Air ha confermato che anche il volo odierno da Milano Malpensa a Bucarest Otopeni è stato oggetto di una minaccia bomba. Poiché l’aeromobile era già in fase di avvicinamento alla destinazione finale, la compagnia spiega che non è stato necessario effettuare alcuna deviazione e il volo è atterrato in sicurezza presso l’aeroporto di Otopeni. Le autorità competenti hanno effettuato i necessari controlli di sicurezza, in conformità con i protocolli e le procedure previste, e successivamente hanno autorizzato la ripresa delle operazioni dell’aeromobile.

Gli altri voli coinvolti: allarmi su tre collegamenti Ryanair e su quattro aerei diretti a Praga

Secondo quanto riferisce il Guardian, le segnalazioni hanno interessato altri cinque collegamenti. Tra questi tre aerei Ryanair diretti a Sofia: il volo FR6410 da Madrid, il FR3606 da Copenaghen e il FR1730 da Londra Stansted. Quest’ultimo è stato dirottato a Plovdiv, in Bulgaria. Il ministero dei Trasporti bulgaro ha fatto sapere che “all’atterraggio, sono state effettuate le ispezioni necessarie in conformità alle procedure applicabili e non sono stati riscontrati problemi“.

Allarmi sono stati segnalati anche sul volo O235 di LOT Polish Airlines, in partenza da Varsavia e diretto a Bruxelles, e sul volo AY1471 di Finnair, da Helsinki a Vienna. La compagnia finlandese, in una nota, ha però dichiarato che le minacce erano “infondate o false“.

Un Boeing 737-8AS di Ryanair (Foto Daniel Löb/picture-alliance/dpa/AP Images)

Un ulteriore fronte riguarda la Repubblica Ceca. La polizia ha confermato di aver ricevuto segnalazioni relative alla presenza di presunti “ordigni esplosivi improvvisati” su quattro aerei diretti a Praga. “Ci stiamo preparando al loro atterraggio. Valutiamo la credibilità delle minacce come bassa”, si legge in un comunicato delle autorità, che hanno comunque precisato di non voler sottovalutare il rischio. Per questo sono state attivate tutte le misure di sicurezza necessarie, cercando di ridurre al minimo le ripercussioni sui passeggeri e sulle operazioni aeroportuali. Una volta atterrati, tutti gli aeromobili saranno sottoposti a controlli pirotecnici.