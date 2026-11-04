Nello stesso giorno in cui Donald Trump ha incassato una netta sconfitta alle elezioni di midterm, la Russia si augura che il presidente statunitense continui i suoi sforzi per risolvere la guerra in Ucraina.

“Il presidente Trump continua a esercitare i suoi poteri. Speriamo sinceramente che continui i suoi sforzi di pacificazione”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista a Yunashev Live di cui riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax. Alla domanda se il nuovo Congresso possa ostacolare questi sforzi del presidente degli Stati Uniti, Peskov ha risposto che “si tratta di una questione interna degli Stati Uniti”. “Ci sono sviluppi in corso, il prossimo ciclo di colloqui trilaterali si terrà a breve, sono stati intrapresi con successo sforzi di mantenimento della pace, oltre alla missione umanitaria di Melania Trump. Speriamo che tutto questo continui”.