Nessy Guerra sui social: “Il mio ex marito è stato arrestato”

“Notizia importante: ieri il mio ex è stato arrestato per garantirci la sicurezza fino al termine delle cause in tribunale”. Lo afferma sui suoi canali social Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata da tre anni in Egitto dov’è stata condannata a sei mesi di carcere per le accuse dell’ex marito di presunto adulterio. Solo un mese fa la donna, bloccata in casa dalla scorsa estate in una sorta di carcerazione preventiva in attesa della pronuncia della Cassazione egiziana, aveva denunciato nuove minacce da parte dell’uomo, che ne aveva chiesto la lapidazione pubblica. “Ringrazio tantissimo la nostra ambasciata – scrive Guerra in un post su Instagram – e soprattutto ringrazio di cuore il ministro della Giustizia egiziano e le autorità egiziane per aver garantito a noi sicurezza e protezione in un momento così delicato”.