James Talarico, chi è l’ex seminarista dem che alle alle elezioni Midterm Usa 2026 ha vinto in Texas

Il democratico James Talarico ha ottenuto una storica vittoria alle elezioni midterm Usa 2026, conquistando un seggio al Senato in Texas, dopo aver battuto il repubblicano Ken Paxton. Una conquista a livello statale che mancava al partito da oltre 30 anni, dal 1994.

L’ex insegnante Talarico: dal seminario al Senato

Talarico, 37 anni, è un ex insegnante di scuola media ed ex seminarista presbiteriano. Era una figura poco conosciuta fino all’anno scorso: è stato eletto per la prima volta alla Camera dei rappresentanti statale nel 2018 e ha poi scalato i ranghi politici grazie all’adozione da parte del partito di alcune posizioni progressiste sulle questioni sociali. In queste elezioni circa tre quarti degli elettori sotto i 30 anni hanno votato per lui, così come circa 6 elettori ispanici su 10. Nipote di un predicatore battista, ha puntato sull’aumento del costo della vita sotto la guida repubblicana come tema centrale della sua campagna elettorale, evitando le battaglie culturali e attaccando duramente il passato di scandali di Paxton.

La campagna elettorale su inflazione e corruzione

Talarico, comizio dopo comizio, ha tracciato un nesso causale tra i prezzi elevati e la corruzione, puntando il dito contro i miliardari che inondano la politica di denaro, e lo ha usato per sottolineare la dipendenza di Paxton dai grandi finanziatori, tra cui Elon Musk, che nella campagna del candidato Gop avrebbe investito quasi 190 milioni di dollari. Nel frattempo incessanti spot televisivi di Talarico hanno mostrato per mesi i titoli di un’indagine federale per corruzione a carico di Paxton, avviata dopo che i suoi collaboratori lo avevano denunciato all’Fbi nel 2020, sebbene i pubblici ministeri avessero infine deciso di non procedere con le accuse. Talarico ha più volte preso le distanze dall’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden e dal suo stesso partito.

I repubblicani lo hanno ripetutamente deriso definendolo “vegano“, nonostante lui mangi carne, per un video del 2022 in cui parlava della necessità per gli americani di ridurne il consumo e si vantava di condurre una “campagna senza carne” per la Camera dei Rappresentanti del Texas. Non ha mai nascosto la sua fede, usandola per argomentare contro le politiche repubblicane “profondamente anticristiane” in Texas e per criticare il nazionalismo cristiano, ovvero l’idea che gli Stati Uniti debbano essere un paese cristiano, e le restrizioni al diritto all’aborto. Talarico si trasferirà a Washington DC con la sua compagna Brianna Menard, che ha conosciuto quando ha iniziato a lavorare come capa del suo staff.