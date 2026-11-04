Israele, la Commissione elettorale chiude l’indagine sulle elezioni: “Nessuna irregolarità”

La Commissione elettorale centrale di Israele ha affermato di aver completato l’esame dei risultati elettorali del voto che si è tenuto settimana scorsa e di non aver riscontrato nulla che indichi irregolarità.

“La conclusione dell’operazione non ha rivelato irregolarità o elementi che possano far pensare a una compromissione dell’integrità delle elezioni o a una manipolazione dei risultati”, si legge nella dichiarazione della commissione. Lo riporta il Times of Israel. “L’operazione ha comportato la revisione dei protocolli di 9.069 seggi elettorali. Ove necessario, è stato condotto un esame approfondito del materiale di voto e della documentazione, comprese le schede elettorali e i registri degli elettori”.

“I controlli hanno interessato tutti i seggi elettorali a cui si riferivano le richieste. Oggi i risultati delle elezioni saranno presentati al Presidente dello Stato e saranno pubblicati come previsto”. Dopo aver ricevuto i risultati ufficiali definitivi, il presidente Isaac Herzog avvierà consultazioni con i leader dei partiti per stabilire chi sostengono come primo ministro.

Commissione elettorale e Shin Bet: “Voto regolare, false molte accuse”

Già qualche giorno fa il presidente della Commissione elettorale centrale di Israele Noam Sohlberg, insieme al capo dello Shin Bet David Zini, ha ribadito che le elezioni della scorsa settimana si sono svolte “correttamente” e che la maggior parte delle accuse di interferenze elettorali sono false. Riferendosi alle diffuse accuse secondo cui il Qatar o la Turchia avrebbero pagato per influenzare il voto arabo alle elezioni, Sohlberg ha spiegato che se i sospetti dovessero essere confermati, “ciò non minerebbe l’integrità del processo elettorale né i risultati delle elezioni nel loro complesso”, che “riflettono la volontà degli elettori”.