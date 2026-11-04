Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 4 novembre 2026

Ultima ora

Elezioni midterm Usa 2026, Trump a Fox News: “Congratulazioni ai dem, non lo vedo come un attacco alla mia persona”

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

“Congratulazioni ai Democratici. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ci hanno provato per 11 anni e finalmente ce l’hanno fatta”. Sono le parole di Donald Trump a Fox News Channel dopo i primi risultati delle elezioni di midterm Usa che hanno di fatto certificato la sua sconfitta. Il presidente Usa però ha tenuto a sottolineare i risultati dei primi 17 mesi del suo mandato in particolare i successo sul lato migranti. Poi l’attacco all’Europa con citazione all’Italia. “L’Europa sta morendo, guardate Francia e Italia, potrebbero persino non sopravvivere mentre noi stiamo prosperando”.