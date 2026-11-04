Elezioni midterm Usa 2026, Trump a Fox News: “Congratulazioni ai dem, non lo vedo come un attacco alla mia persona”

“Congratulazioni ai Democratici. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ci hanno provato per 11 anni e finalmente ce l’hanno fatta”. Sono le parole di Donald Trump a Fox News Channel dopo i primi risultati delle elezioni di midterm Usa che hanno di fatto certificato la sua sconfitta. Il presidente Usa però ha tenuto a sottolineare i risultati dei primi 17 mesi del suo mandato in particolare i successo sul lato migranti. Poi l’attacco all’Europa con citazione all’Italia. “L’Europa sta morendo, guardate Francia e Italia, potrebbero persino non sopravvivere mentre noi stiamo prosperando”.