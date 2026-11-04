Elezioni midterm Usa 2026, Talarico: "Il denaro non può competere con il popolo del Texas"

“Abbiamo appena riconquistato il Texas“. Questa frase, pronunciata dal democratico James Talarico davanti ai sostenitori dopo la sua vittoria nella corsa per il Senato in Texas alle midterm Usa, in cui ha sconfitto il repubblicano Ken Paxton, ha fatto esplodere la folla in grida di gioia. “Abbiamo appena dimostrato che tutto il denaro del mondo non può competere con il popolo del Texas. Abbiamo appena dimostrato che una politica di divisione non può competere con una politica d’amore”, ha aggiunto Talarico.