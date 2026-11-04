Elezioni Midterm Usa 2026, l’imam della Grande Moschea di Roma: “Vittoria El-Sayed momento storico contro i pregiudizi”

“L’elezione di Abdul El-Sayed al Senato degli Stati Uniti rappresenta indubbiamente un momento storico di straordinario valore simbolico e civile”. Lo ha detto a LaPresse Nader Akkad, imam della Grande Moschea di Roma, commentando i risultati delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. “Vedere una figura di fede musulmana, stimato medico e servitore pubblico, accedere alla camera alta del Congresso americano dimostra l’evoluzione dei processi democratici e l’importanza del pluralismo religioso e culturale nelle istituzioni. È un segnale forte contro ogni forma di pregiudizio e una conferma che il contributo della comunità musulmana alla vita democratica dell’Occidente è vivo, responsabile e di valore”, ha aggiunto.

Le prime parole dopo la vittoria

“Ce l’abbiamo fatta. Sono davvero orgoglioso e onorato di trovarmi qui come vostro senatore eletto”, ha dichiarato El-Sayed ufficializzando la vittoria elettorale. Sarà il primo senatore musulmano degli Stati Uniti. El-Sayed ha sconfitto la deputata Haley Stevens in una primaria dem combattutissima, nonostante il suo enorme vantaggio in termini di raccolta fondi e il sostegno di figure di spicco del Partito Democratico.