Elezioni midterm Usa 2026, l’analisi del risultato: ecco chi ha voltato le spalle a Trump

Stanchi e insoddisfatti delle politiche messe in atto da Donald Trump: è il motivo per cui gli elettori americani hanno deciso di penalizzare nelle urne i repubblicani. A spiegarlo è il ‘Voter Poll’ di Associated Press, un’indagine condotta in tutti i 50 Stati. A spostare i consensi verso i democratici sono state in primis le politiche economiche del presidente americano: il mancato contenimento dell’inflazione, l’aumento del costo della vita, i dazi e la guerra in Iran. Circa due terzi delle persone intervistate hanno affermato di ritenere che le politiche di Trump abbiano peggiorato l’economia e che il presidente non abbia le giuste priorità. Tra gli elettori che hanno giudicato negativamente l’impatto delle sue politiche, circa otto su dieci hanno votato democratico. A pesare – viene spiegato – è anche la percezione che Trump sia più concentrato sui propri interessi personali che sulle esigenze dei cittadini.

Il sondaggio ha evidenziato anche una forte richiesta di maggiori controlli sull’operato della Casa Bianca: circa 7 elettori su 10 hanno detto di ritenere che il Congresso non stia facendo abbastanza per garantire un sistema di pesi e contrappesi al potere presidenziale. Una problematica che è stata sottolineata da 4 elettori repubblicani su 10. A voltare le spalle al tycoon sono stati prima di tutto i giovani che, dopo essersi avvicinati a Trump alle elezioni del 2024, si sono velocemente allontanati dal Gop. Secondo le rilevazioni, a livello nazionale circa 7 elettori su 10 con meno di 30 anni hanno dichiarato di aver sostenuto il candidato democratico nella circoscrizione di appartenenza per la Camera dei rappresentanti. Un netto cambiamento rispetto alle presidenziali, quando gli elettori più giovani erano sostanzialmente divisi tra Trump e l’allora vicepresidente e candidata dem Kamala Harris.

Gli elettori con meno di 30 anni sono solamente il 10% del totale, ma il loro malcontento ha comunque avuto un peso. Circa il 50% di loro ha detto di essere “arrabbiato” per l’andamento della situazione negli Stati Uniti, contro circa un terzo degli elettori over 65. L’appeal di Trump è diminuito anche all’interno della comunità ispanica, dove circa 7 elettori su 10 hanno affermato di ritenere che le politiche del presidente abbiano peggiorato le condizioni economiche negli Stati Uniti. Un’insoddisfazione che si è manifestata nelle urne, per cui solo un terzo degli elettori latinos ha dichiarato di aver sostenuto il candidato repubblicano, mentre 4 su 10 avevano votato per Trump due anni fa. Per quanto riguarda l’elettorato afroamericano, secondo un sondaggio NORC Civic Health & Elections Project per il Washington Post, l’83% degli intervistati ha dichiarato di aver votato per i democratici e così il 67% degli elettori asiatici. Secondo la stessa rilevazione statistica, il 55% delle donne ha scelto i democratici, mentre tra i maschi la percentuale è stata praticamente paritaria, con il 49% degli intervistati che ha detto di aver votato per i dem e il 48 per il Gop, mentre il restante 3% non ha risposto. Passando poi a un’analisi del voto basata sui titoli di studio, l’unica categoria in cui i repubblicani hanno ottenuto un consenso maggioritario è quella dei bianchi non laureati, con il 55% delle preferenze.