Elezioni midterm Usa 2026, la dem Bottoms vince in Georgia: prima afroamericana governatrice nel Paese

La democratica Keisha Lance Bottoms entra nella storia vincendo la corsa a governatore della Georgia durante le elezioni midterm Usa 2026. Ex sindaca di Atlanta, Bottoms è la prima donna nera a essere eletta governatrice nel Paese. Ha sconfitto il repubblicano Rick Jackson, un miliardario dirigente del settore sanitario, regalando al suo partito la massima carica in Georgia per la prima volta in oltre vent’anni. “Georgia, questa vittoria è per tutti noi. Grazie, Georgia. Sono onorata di essere il vostra 84esimo governatore”.