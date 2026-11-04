Elezioni midterm Usa 2026, il dem Chris Pappas sul palco col marito dopo la vittoria in New Hampshire

Il deputato democratico Chris Pappas ha sconfitto alle elezioni midterm Usa 2026 l’ex senatore repubblicano John E. Sununu per il seggio vacante al Senato in New Hampshire, mantenendo così il seggio in mano ai Democratici. Il seggio era stato lasciato libero dalla senatrice uscente Jeanne Shaheen. Pappas, come riporta AP, è il primo senatore dichiaratamente gay della storia Usa. Il politico dem dopo la vittoria ha ringraziato il marito Vann e poi ha spiegato di volersi mettere subito al lavoro: “Andiamo avanti, continuiamo a lottare e a lavorare per la gente di questo grande Stato”.