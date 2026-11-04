Elezioni midterm Usa 2026, i Democratici conquistano Camera e Senato – La diretta

I Democratici non deludono i sondaggi e vincono le elezioni midterm Usa 2026. Hanno ottenuto la maggioranza al Congresso, sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato. “Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto con una vittoria a valanga!”, ha scritto su Truth Donald Trump, che ha pubblicato anche l’immagine di un cappellino rosso con la scritta “Veto”. “Sono assolutamente disposto ad accettare questi risultati”, ha poi affermato in un’intervista al New York Times. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro. Probabilmente troveremo un’intesa”.
Punti chiave
- Trump: "La gente non è disposta a pagare di più la benzina a causa dell'Iran"
- Kamala Harris: "Alelluia"
- Vittoria del dem David Crowley, è il primo governatore afroamericano in Wisconsin
- Vittoria della dem Deb Haaland in New Mexico, è la prima nativa eletta governatrice
- Governatori Dem eletti in Minnesota, Maine, Ohio e Hawaii
- La repubblicana Sarah Huckabee Sanders rieletta governatrice dell'Arkansas
- Cina: "Elezioni midterm questione interna, continueremo a collaborare"
- Il dem Xavier Becerra eletto governatore della California, primo latino da 1875
- Il dem Rob Sand vince le elezioni a governatore dell'Iowa, prima volta dal 2006
- Il repubblicano Brad Little rieletto governatore dell'Idaho
“La gente è d’accordo con quello che sto facendo sull’Iran, ma probabilmente non era disposta ad accettare la conseguenza a breve termine di pagare di più per la benzina. Lo capisco, ma non lo condivido”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Fox New, commentando l’esito delle elezioni di metà mandato.
L’ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris ha commentato l’esito delle elezioni di metà mandato pubblicando sui social una breve clip in cui la si vede affermare soltanto “Alleluia”.
Il democratico David Crowley è stato eletto governatore del Wisconsin, negli Stati Uniti, battendo il repubblicano Tom Tiffany. Crowley sarà il primo governatore afroamericano del Wisconsin. In precedenza ha ricoperto un incarico nella legislatura statale ed è stato il massimo funzionario eletto della contea di Milwaukee dal 2020. La sua vittoria segna la prima volta nei 178 anni di storia del Wisconsin che la carica di governatore è stata ricoperta da un democratico per più di otto anni consecutivi.
La democratica Deb Haaland ha vinto le elezioni a governatrice in New Mexico, negli Stati Uniti, sconfiggendo il repubblicano Greggory D. Hull. Haaland è un’ex segretaria degli Interni degli Stati Uniti e membro del Congresso. Appartenente alla tribù dei Laguna Pueblo, sarà la prima donna nativa americana a ricoprire la carica di governatrice in uno stato americano. Hull è un ex sindaco, per tre mandati, di una delle città più grandi del New Mexico. La governatrice uscente, la democratica Michelle Lujan Grisham, non può ricandidarsi per via del limite di mandati.
I democratici hanno visto i loro candidati eletti a governatori in Minnesota, Maine, Ohio e alle Hawaii.
Amy Klobuchar ha vinto in Minnesota, sconfiggendo la repubblicana Lisa Demuth. Klobuchar è membro del Senato degli Stati Uniti dal 2007. Ha lanciato la sua campagna a gennaio, dopo che il governatore Tim Walz ha rinunciato alla candidatura per un terzo mandato a seguito delle critiche sulla cattiva gestione dei fondi pubblici destinati ai programmi per l’infanzia.
Il governatore uscente democratico delle Hawaii Josh Green è stato riconfermato contro il repubblicano Gary Cordery. Con questa vittoria, Green si è assicurato un secondo mandato. In precedenza, ha ricoperto la carica di vicegovernatore e di membro del parlamento statale, e ha anche lavorato come medico nelle zone rurali delle Hawaii.
Hannah Pingree ha vinto in Maine battendo il repubblicano Bobby Charles. Pingree è un’ex presidente della Camera dei rappresentanti del Maine. La corsa si è resa vacante perché la governatrice democratica Janet Mills, in carica dal 2018, ha raggiunto il limite di mandati.
Amy Acton ha vinto in Ohio contro il repubblicano Vivek Ramaswamy. La vittoria di Acton, medico ed ex direttrice sanitaria dell’Ohio durante la pandemia di COVID-19, segna la prima volta dal 2006 che un democratico viene eletto governatore. Acton è diventata un nome noto nel 2020, quando l’Ohio ha dovuto affrontare un’ondata di decessi, ansia e disagi sociali all’inizio della pandemia.
La repubblicana Sarah Huckabee Sanders ha vinto le elezioni come governatrice dell’Arkansas, sconfiggendo il democratico Fred Love. Sanders si candidava per un secondo mandato. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di addetta stampa alla Casa Bianca durante la presidenza Trump ed è diventata la prima donna governatrice dello stato nel 2023. Suo padre, Mike Huckabee, è attualmente ambasciatore degli Stati Uniti in Israele sotto l’amministrazione Trump ed è stato governatore dell’Arkansas per oltre due mandati. Love è senatore statale per la zona di Little Rock.
“Le elezioni di midterm sono una questione interna degli Stati Uniti. La Cina intende continuare a collaborare con gli Stati Uniti per sostenere e attuare l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, rafforzare la comunicazione, gestire adeguatamente le divergenze, ampliare la cooperazione e costruire un rapporto costruttivo di stabilità strategica fra Cina e Stati Uniti basato su rispetto, equità e reciprocità”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, citata dal Global Times.
La portavoce rispondeva a chi le ha chiesto quale fosse la posizione di Pechino sulle elezioni di medio termine Usa e se la Cina ritenga che tali elezioni possano creare nuove opportunità per lo sviluppo delle relazioni bilaterali.
Il democratico Xavier Becerra ha vinto le elezioni come governatore della California, sconfiggendo il repubblicano Steve Hilton. Becerra ha precedentemente ricoperto il ruolo di segretario alla Sanità sotto la presidenza di Joe Biden, di procuratore generale dello Stato e di membro del Congresso. Sarà il primo governatore latino della California dal 1875, succedendo al governatore democratico Gavin Newsom, giunto al termine del suo mandato. Hilton è un ex conduttore di Fox News di origine britannica, la cui candidatura, inizialmente considerata improbabile, alla guida dello Stato a maggioranza progressista è stata appoggiata dal presidente Donald Trump.
Il democratico Rob Sand ha vinto le elezioni come governatore dell’Iowa, sconfiggendo il repubblicano Zach Lahn. La vittoria di Sand segna la prima volta che un democratico viene eletto governatore dell’Iowa dal 2006. Quella fu anche l’ultima volta in cui la corsa per la carica di governatore fu aperta a tutti. Sand, revisore dei conti dello stato, si è presentato come un moderato, sottolineando le sue origini rurali. La sua vittoria arriva in uno stato che il presidente Donald Trump ha vinto con 13 punti percentuali di vantaggio nel 2024. Lahn è un agricoltore ed ex direttore politico conservatore, proprietario di una società di investimenti.
Il repubblicano Brad Little è stato rieletto governatore dell’Idaho, vincendo contro la democratica Terri Pickens. Little si candidava per un terzo mandato. È l’ex vicegovernatore dello stato ed è un parlamentare proveniente da una famiglia di allevatori di pecore di lunga tradizione. Pickens, avvocato con studio privato, si era già candidato senza successo alla carica di vicegovernatore nel 2022.
La repubblicana Kelly Ayotte ha vinto le elezioni per la carica di governatrice del New Hampshire, negli Stati Uniti, sconfiggendo la democratica Cinde Warmington. Lo stato elegge il suo governatore ogni due anni. Ayotte, ex procuratrice generale dello stato, era stata eletta governatrice per la prima volta nel 2024. Warmington è un’avvocata specializzata in diritto sanitario.
La repubblicana Marsha Blackburn ha vinto le elezioni a governatrice del Tennessee, negli Stati Uniti, battendo la democratica Jerri Green. Per entrare in carica, Blackburn dovrà dimettersi dal Senato degli Stati Uniti, dove ha prestato servizio per quasi otto anni. In precedenza, ha trascorso 16 anni alla Camera dei Rappresentanti e quattro al Senato del Tennessee. Blackburn succederà al governatore repubblicano Bill Lee, il cui mandato era giunto al termine. Green è membro del consiglio comunale di Memphis.
Il repubblicano Jim Risch è stato rieletto al Senato degli Stati Uniti in rappresentanza dell’Idaho, sconfiggendo il candidato indipendente Todd Achilles. Risch, presidente della Commissione per le relazioni estere del Senato, era candidava per un quarto mandato. Ha difeso gli obiettivi di politica estera del presidente Donald Trump e si è concentrato sulla competizione strategica con la Cina. Risch era il grande favorito per sconfiggere Achilles, veterano dell’esercito statunitense. Il democratico David Roth si era ritirato dalla corsa all’inizio dell’anno.
Il repubblicano Tommy Tuberville ha vinto le elezioni a governatore dell’Alabama, negli Stati Uniti, sconfiggendo il democratico Doug Jones. Tuberville, senatore statunitense ed ex allenatore di football universitario, ha ricevuto l’appoggio del presidente Donald Trump. Ha sconfitto Jones al secondo confronto diretto tra i due. Sei anni fa, Tuberville aveva già sconfitto Jones al Senato. Jones, avvocato ed ex procuratore federale, è stato l’ultimo democratico ad aver vinto un’elezione a livello statale in Alabama. È diventato una figura di rilievo nazionale dopo la sua inaspettata vittoria al Senato nel 2017, in un’elezione suppletiva.
La democratica Jocelyn Benson ha vinto le elezioni per la carica di governatrice del Michigan, negli Stati Uniti, sconfiggendo il repubblicano John James. La vittoria di Benson, che ricopriva la carica di segretario di Stato del Michigan, significa che la carica di governatore rimarrà sotto il controllo democratico in questo Stato in bilico.
La governatrice democratica Gretchen Whitmer non aveva potuto ricandidarsi a causa del limite di mandati. Benson ha ricoperto il ruolo di responsabile delle elezioni in Michigan nel 2020 e nel 2024. Ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale per aver difeso i risultati delle elezioni del 2020, ripetutamente messi in discussione dal presidente Donald Trump e dai suoi alleati dopo la sua sconfitta nello stato contro Joe Biden.
La democratica Stephanie Thomas è stata riconfermata alla carica di Segretaria di Stato del Connecticut nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.
Secondo i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti riportati dalla Cnn, i democratici hanno ottenuto finora 226 seggi all Camera, contro i 131 dei repubblicani, superando la soglia di 218 seggi che permette di ottenere la maggioranza.
Il presidente Usa, Donald Trump, parlando con il Wall Street Journal (Wsj) ha riconosciuto che le perdite dei repubblicani nelle elezioni di midterm siano in parte legate alla guerra contro l’Iran, ma ha detto che non si pente di avere lanciato la guerra. “L’Iran è stato uno dei fattori”, ha detto Trump in un’intervista telefonica quando gli è stato chiesto se la guerra avesse contribuito al risultato dei repubblicani alle elezioni. Trump ha inoltre affermato di non avere intenzione di apportare cambiamenti al personale della sua amministrazione e ha espresso il proprio sostegno al capo del Pentagono Pete Hegseth.
“A quanto pare i miei laser spaziali per interferire con le elezioni questa volta non hanno funzionato”. Lo scrive su X Elon Musk. “I data center spaziali sembrano davvero allettanti in questo momento”, aveva scritto in un altro post pubblicato un minuto prima.
Il democratico Abdul El-Sayed è salito sul palco nelle prime ore locali di mercoledì per dichiarare vittoria sul repubblicano Mike Rogers nella corsa per il Senato in Michigan. El-Sayed, che diventerebbe il primo senatore musulmano, ha dichiarato alla folla di Detroit: “Ce l’abbiamo fatta”. “Sono davvero orgoglioso e onorato di trovarmi qui come vostro senatore eletto”, ha dichiarato El-Sayed. Secondo le proiezioni di Decision Desk Hq (Ddhq) il democratico Abdul El-Sayed ha vinto in Michigan il seggio del Senato battendo il candidato repubblicano Mike Rogers.
“Stasera il popolo americano ha lanciato un messaggio chiaro: vuole una politica che unisca le persone anziché dividerle, e leader che offrano soluzioni concrete alle sfide che devono affrontare”. Lo scrive l’ex presidente democratico Usa Barack Obama, commentando l’esito delle elezioni di midterm. “Sebbene questa amministrazione abbia ancora due anni di mandato, il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, apportare cambiamenti ovunque ne abbiamo la possibilità, prevenire ulteriori danni e gettare le basi per il futuro”, aggiunge.
“Questi risultati sono stati possibili solo grazie alla presenza di candidati eccezionali in ogni regione del Paese, comprese aree un tempo considerate fuori dalla portata. Provenivano da contesti diversi e rappresentavano una vasta gamma di prospettive politiche, ma erano uniti da valori condivisi, dalla fede nel servizio pubblico e dall’impegno a mettere al primo posto i cittadini dei loro distretti e dei loro Stati”, ha scritto ancora Obama su X, aggiungendo che “dobbiamo inoltre un grande ringraziamento alle migliaia di funzionari elettorali e volontari di entrambi i partiti che hanno contribuito a garantire lo svolgimento regolare delle elezioni e hanno svolto una delle funzioni più essenziali della nostra democrazia”.
Secondo le proiezioni di Decision Desk Hq (Ddhq) il democratico Abdul El-Sayed ha vinto in Michigan il seggio del Senato battendo il candidato repubblicano Mike Rogers.
Stasera abbiamo sconfitto Golia”. Lo ha detto James Talarico parlando davanti ai suoi sostenitori durante la festa della notte elettorale ad Austin, in Texas.
“Tutto il denaro del mondo non può competere con il popolo del Texas”, ha dichiarato, “abbiamo appena lanciato un messaggio a ogni miliardario mega-donatore, a ogni trilionario mega-donatore, a ogni difensore corrotto di questo sistema politico fallimentare: in questo Stato, in questo Paese, il potere appartiene al popolo”. “L’uomo più ricco del mondo, l’uomo più potente del mondo e l’intero establishment di Washington”, ha detto ancora. Poi ha concluso: “Il popolo del Texas è stato la mia fionda, e stasera abbiamo sconfitto Golia”.
“Abbiamo appena riconquistato il Texas”. Questa frase, pronunciata dal democratico James Talarico davanti ai sostenitori dopo la sua vittoria nella corsa per il Senato in Texas, in cui ha sconfitto il repubblicano Ken Paxton, ha fatto esplodere la folla in grida di gioia. “Siamo stanchi che ci venga detto di odiarci a vicenda” e “non abbiamo vinto questa corsa alienando i nostri vicini o umiliandoli”, ha detto Talarico. “Questa vittoria è per ogni texano che si sia mai chiesto se qualcuno lo stesse ascoltando”, ha aggiunto, “vi ho ascoltato. Vi abbiamo ascoltato. E stasera, il mondo vi ascolta”.
Il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Fox News ha affermato che accetterà i risultati delle elezioni di midterm, ma ha aggiunto che non lo considera come un colpo contro di lui. “I democratici hanno fatto un buon lavoro. Hanno lottato duramente”, ha detto Trump, sostenendo però che le elezioni non fossero un referendum su di lui.
Diversi candidati sostenuti da Trump hanno perso in circoscrizioni in cui lui aveva vinto facilmente nel 2024. Il tycoon tuttavia ha attribuito la colpa ai candidati stessi, non alle sue politiche che gli elettori hanno giudicato sfavorevolmente, come l’economia e la guerra con l’Iran. “Non lo considero un colpo contro di me”, ha detto, “abbiamo vissuto i due anni più straordinari nella storia della presidenza”.
La democratica Gina Hinojosa ha vinto le elezioni per la carica di governatore in Texas, sconfiggendo il governatore repubblicano in carica Greg Abbott, che stava servendo per un terzo mandato. Hinojosa entra nella storia come prima governatrice di origine ispanica del Texas e come prima esponente del Partito democratico a occupare la sede del governo statale dal 1990.
Si tratta del secondo clamoroso ribaltone della serata nel ‘Lone Star State’, dopo che James Talarico ha fatto la storia diventando il primo democratico a conquistare un seggio al Senato in quasi 40 anni. Con il 68% dei voti scrutinati, Hinojosa ha ottenuto il 56,9% dei consensi, contro il 41,8% di Abbott.
La democratica Keisha Lance Bottoms entra nella storia vincendo la corsa a governatore della Georgia. Ex sindaca di Atlanta, Bottoms è la prima donna nera a essere eletta governatrice nel Paese. Ha sconfitto il repubblicano Rick Jackson, un miliardario dirigente del settore sanitario, regalando al suo partito la massima carica in Georgia per la prima volta in oltre vent’anni.
“Per una questione di coscienza o per il costo della vita, gli americani hanno detto no alla guerra, e noi appoggiamo questo messaggio. Se il governo degli Stati Uniti tradirà la volontà popolare per assecondare i propri padroni internazionali e i ricattatori, scoprirà che il nostro no si tradurrà in un incubo”. Così il presidente del Parlamento dell’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, riferendosi all’esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
“I democratici controlleranno ora sia la Camera che il Senato e potranno chiamare Trump a rispondere delle sue azioni. È fantastico. In un momento caratterizzato da enormi disuguaglianze di reddito e di ricchezza, dobbiamo fare di più. Dobbiamo lottare con determinazione per le famiglie che lavorano. Niente più scuse”. Lo scrive su X Bernie Sanders, senatore democratico del Vermont.
La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è stata rieletta alla Camera Usa per New York. Ocasio-Cortez, 37 anni, fa parte dell’ala progressista dei Dem.
Secondo Decision Desk Hq, la senatrice repubblicana Darline Graham, scelta personalmente dal presidente Trump per succedere al defunto fratello, il senatore Lindsey Graham, sarebbe stata sconfitta dalla democratica Annie Andrews. Si tratta di una sconfitta clamorosa per i Repubblicani e di una vittoria fondamentale per le speranze del Democratici di conquistare il controllo del Senato. Stando ai dati di Ddhq, con l’84% dei voti scrutinati, Andrews è in vantaggio su Graham di 4 punti percentuali.
Secondo una proiezione di Decision Desk Hq (Ddhq), il democratico James Talarico si appresta a conquistare un seggio al Senato in Texas, sconfiggendo il repubblicano Ken Paxton e regalando al suo partito la prima grande vittoria in questo Stato dopo decenni. La vittoria di Talarico contro il candidato scelto personalmente da Donald Trump è cruciale per le speranze dei democratici di conquistare il controllo del Senato. Al partito occorrono quattro seggi in più per riconquistare la maggioranza e, all’inizio dell’anno, una vittoria in Texas appariva come un’ipotesi assai remota.
Secondo Decision Desk Hq (Ddhq), il pastore democratico Adam Hamilton è dato per vincitore nella corsa al Senato in Kansas. E’ un risultato che, di fatto, garantisce al suo partito la maggioranza al Senato. Hamilton strapperà il seggio al senatore repubblicano in carica Roger Marshall, ribaltando una situazione che inizialmente sembrava consolidata a favore del Gop.Hamilton sarà il primo senatore democratico eletto in Kansas dal 1939.Secondo le proiezioni di Ddhq, alle 22:48 (ora della Costa Orientale), con l’87% dei voti scrutinati Hamilton ha superato Marshall con un margine di quasi 9 punti percentuali.
L’ex senatore Sherrod Brown, già in carica per tre mandati, ha ottenuto un ritorno al Senato in Ohio.Il democratico, 73 anni, ha sconfitto il repubblicano Jon Husted, sostenuto da Donald Trump, conquistando un seggio considerato cruciale per le speranze dei Democratici di tornare a controllare la Camera alta.
La vittoria di Brown arriva due anni dopo la sua sconfitta per mano del repubblicano Bernie Moreno, e nonostante il sostegno diretto di Trump alla candidatura di Husted. Brown porterà ora a termine gli ultimi due anni del mandato senatoriale originariamente vinto dal vicepresidente JD Vance nel 2022. Husted era stato nominato a ricoprire il seggio nel 2025, in seguito all’insediamento di Vance come vicepresidente.
Secondo le proiezioni della Cnn, in Maine il democratico Troy Jackson ha vinto un seggio in Senato battendo la repubblicana Susan Collins. La Cnn cita inoltre fonti secondo cui Collins ha chiamato Jackson per ammettere la sconfitta in Maine. I democratici, evidenzia la Cnn, arriverebbero così a 53 seggi, con l’Alaska e il Michigan che potrebbero passare anch’essi in mano ai Dem.
Il presidente Usa, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social Truth un cappellino rosso con la scritta bianca ‘veto’. “Diventerò un commentatore politico, nel bene e nel male, sulle ragioni per cui questi candidati hanno vinto e perso!”, aveva scritto il tycoon in un altro post poco prima.
Il presidente Trump ha dichiarato che accetterà i risultati delle elezioni di midterm ed è pronto a collaborare con i Democratici. “Sono assolutamente disposto ad accettare questi risultati”, ha affermato in un’intervista al New York Times. E ha aggiunto: “Collaboreremo con i Democratici; non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro. Probabilmente troveremo un’intesa”.
Trump ha attribuito le sconfitte dei Repubblicani al fatto che il suo nome non figurasse sulla scheda elettorale, aggiungendo di non avere alcun rimpianto per aver sostenuto candidati come la senatrice Darline Graham, repubblicana della Carolina del Sud, e Ken Paxton, procuratore generale repubblicano del Texas.
Donald Trump sembra riconoscere la sconfitta elettorale, ma allo stesso tempo allontana da sé le responsabilità della debacle repubblicana. “Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto con una vittoria a valanga!”, ha scritto il presidente su Truth.
I Democratici hanno conquistato la maggioranza al Senato, secondo le proiezioni di Decision Desk Hq, del New York Times e della Cnn. E’ un risultato che l’anno scorso sembrava irraggiungibile, ma che si è concretizzato grazie al fallimento dei candidati repubblicani in Stati vinti appena due anni prima dal presidente Trump, il cui calo di popolarità ha rappresentato un grave ostacolo per il Partito Repubblicano. La vittoria al Senato, dopo quella della Camera conferirà ai Democratici ulteriori poteri di controllo.
Avranno ora un peso decisamente maggiore sulle nomine dell’amministrazione e su quelle giudiziarie. Potranno inoltre stabilire il calendario dei lavori del Senato e disporranno di nuovi poteri per convocare i funzionari dell’amministrazione in audizione.Questa serie di vittorie democratiche spiana la strada al ritorno del senatore di New York Chuck Schumer nel ruolo di leader della maggioranza nel 2027.
I Democratici hanno vinto la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, secondo le proiezioni della Cnn. In precedenza, anche Decision Desk Hq aveva assegnato la vittoria ai Democratici.