Elezioni midterm Usa 2026, i Democratici conquistano Camera e Senato – La diretta

I Democratici non deludono i sondaggi e vincono le elezioni midterm Usa 2026. Hanno ottenuto la maggioranza al Congresso, sia alla Camera dei rappresentanti che al Senato. “Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto con una vittoria a valanga!”, ha scritto su Truth Donald Trump, che ha pubblicato anche l’immagine di un cappellino rosso con la scritta “Veto”. “Sono assolutamente disposto ad accettare questi risultati”, ha poi affermato in un’intervista al New York Times. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro. Probabilmente troveremo un’intesa”.