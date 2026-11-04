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mercoledì 4 novembre 2026

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Elezioni midterm Usa 2026, esulta la dem Acton eletta governatrice in Ohio

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La democratica Amy Acton ha vinto le elezioni per la carica di governatrice dell’Ohio durante le midterm Usa 2026. L’ex direttrice sanitaria statale ha sconfitto il miliardario imprenditore tecnologico Vivek Ramaswamy, il cui controverso spot pubblicitario, in cui la madre di Acton, con cui non ha più rapporti, la definiva “una bugiarda”, ha scosso la campagna elettorale. Acton è la prima donna eletta a questa carica e la prima democratica eletta governatrice in 20 anni. “La guarigione inizia oggi”, ha esultato la dem. Il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance hanno ripetutamente sostenuto Ramaswamy nelle ultime settimane, mentre l’ex presidente Barack Obama ha appoggiato Acton.