Elezioni midterm Usa 2026, da El-Sayed a Talarico: gli eletti dem negli Stati chiave – FOTO

Un’onda azzurra travolge gli Stati Uniti, con i Democratici che, alle elezioni midterm Usa 2026, conquistano importanti seggi al Senato, strappandoli ai Repubblicani in Stati chiave come Texas, Kansas, Iowa, Ohio e Maine. In Michigan, l’epidemiologo Abdul El-Sayed conquista una vittoria storica, diventando il primo senatore musulmano, mentre in Texas James Talarico celebra il successo sottolineando il ruolo decisivo dei cittadini nella sconfitta degli avversari. In Kansas e Iowa i Democratici tornano a conquistare un seggio senatoriale dopo decenni, confermando l’ampiezza della vittoria elettorale. Anche in New Hampshire il democratico Chris Pappas, primo senatore dichiaratamente gay, mantiene il seggio per il suo partito, mentre in Ohio l’ex senatore Sherrod Brown torna al Congresso sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto da Trump. In Georgia il senatore democratico Jon Ossoff, è stato rieletto per un nuovo mandato alla Camera alta del Congresso, superando lo sfidante repubblicano Mike Collins.