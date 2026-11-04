Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 4 novembre 2026

Ultima ora

Elezioni midterm Usa 2026, da El-Sayed a Talarico: gli eletti dem negli Stati chiave – FOTO

Elezioni midterm Usa 2026, da El-Sayed a Talarico: gli eletti dem negli Stati chiave – FOTO
Il candidato democratico al Senato per il Michigan, Abdul El-Sayed, parla durante un evento nella notte elettorale, nelle prime ore di a Detroit, sotto lo sguardo della moglie Sarah Jukaku. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Il candidato democratico al Senato per il Michigan, Abdul El-Sayed, parla durante un evento nella notte elettorale, nelle prime ore di a Detroit, sotto lo sguardo della moglie Sarah Jukaku. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Il candidato democratico al Senato per il Michigan, Abdul El-Sayed, parla durante un evento nella notte elettorale, nelle prime ore di a Detroit, sotto lo sguardo della moglie Sarah Jukaku. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Il candidato democratico al Senato per il Michigan, Abdul El-Sayed, parla durante un evento nella notte elettorale, nelle prime ore di a Detroit, sotto lo sguardo della moglie Sarah Jukaku. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Il candidato democratico al Senato, il deputato statale del Texas James Talarico, parla durante un evento nella serata elettorale ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il candidato democratico al Senato, il deputato statale del Texas James Talarico (a sinistra), abbraccia Brianna Menard al suo arrivo per un intervento durante un evento della notte elettorale ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
Il candidato democratico al Senato, il deputato statale del Texas James Talarico, parla durante un evento nella serata elettorale ad Austin, in Texas (Foto AP/Eric Gay)
L'ex presidente Barack Obama saluta il candidato democratico, il senatore Jon Ossoff, durante un comizio a sostegno sia di Ossoff che della candidata democratica a governatrice Keisha Lance Bottoms, in vista delle elezioni primarie in Georgia a Morrow, in Georgia. (Foto AP/Brynn Anderson)
Il candidato democratico, il senatore statunitense Jon Ossoff, partecipa a un evento elettorale in Georgia. (Foto AP/Ryan Murphy)
Il candidato democratico, il senatore statunitense Jon Ossoff, parla durante un evento elettorale ad Atlanta. (Foto AP/Ryan Murphy)
Il candidato democratico, il senatore statunitense Jon Ossoff, partecipa a un evento elettorale in Georgia. (Foto AP/Ryan Murphy)
Il candidato democratico al Senato, il deputato Chris Pappas (a destra, Democratico del New Hampshire), parla durante un evento nella notte elettorale, insieme a Vann Bentley (a sinistra) a Manchester, nel New Hampshire. (Foto AP/Reba Saldanha)
Il candidato democratico al Senato, il deputato Chris Pappas (Democratico del New Hampshire), parla durante un dibattito contro il candidato repubblicano al Senato John E. Sununu a Manchester, nel New Hampshire. (Foto AP/Reba Saldanha)
Sherrod Brown, candidato democratico al Senato dell’Ohio, durante un evento organizzato la notte delle elezioni, martedì 3 novembre 2026, a Columbus, Ohio. (Foto AP/Carolyn Kaster)

Un’onda azzurra travolge gli Stati Uniti, con i Democratici che, alle elezioni midterm Usa 2026, conquistano importanti seggi al Senato, strappandoli ai Repubblicani in Stati chiave come Texas, Kansas, Iowa, Ohio e Maine. In Michigan, l’epidemiologo Abdul El-Sayed conquista una vittoria storica, diventando il primo senatore musulmano, mentre in Texas James Talarico celebra il successo sottolineando il ruolo decisivo dei cittadini nella sconfitta degli avversari. In Kansas e Iowa i Democratici tornano a conquistare un seggio senatoriale dopo decenni, confermando l’ampiezza della vittoria elettorale. Anche in New Hampshire il democratico Chris Pappas, primo senatore dichiaratamente gay, mantiene il seggio per il suo partito, mentre in Ohio l’ex senatore Sherrod Brown torna al Congresso sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto da Trump. In Georgia il senatore democratico Jon Ossoff, è stato rieletto per un nuovo mandato alla Camera alta del Congresso, superando lo sfidante repubblicano Mike Collins.

© Riproduzione Riservata