Crans-Montana, la Svizzera rinuncia a chiedere il rimborso delle spese mediche all’Italia

“Considerate la portata e le ripercussioni del tragico incendio di Crans-Montana, nonché il sostegno fornito dall’Italia in occasione della catastrofe, il Consiglio federale ha deciso nella sua seduta del 4 novembre 2026 che la Svizzera rinuncerà eccezionalmente a chiedere il rimborso delle spese mediche per le vittime assicurate in Italia, che ammontano a circa 1,5 milioni di franchi”. È quanto si legge in un comunicato stampa del governo svizzero, in merito all’incendio nel bar Le Constellation in cui morirono 41 persone. In seguito al rogo, divampato la notte di capodanno, dodici vittime italiane furono sottoposte a cure mediche in Svizzera prima di essere trasferite in ospedali italiani. Viceversa, un ferito assicurato in Svizzera è stato curato in Italia. Il Governo italiano aveva proposto che l’Italia e la Svizzera rinunciassero reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese mediche per le vittime dell’incendio assicurate nell’altro Paese, così come previsto dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Ue (ALC). “Subito dopo il rogo, la Svizzera ha beneficiato di un aiuto rapido, senza burocrazia e gratuito da parte dell’Italia e di diversi Paesi europei per la cura o il trasporto all’estero dei feriti, nell’ambito del Meccanismo di protezione civile dell’UE (UCPM)”, conclude il governo svizzero, “per il Consiglio federale, la decisione di rinunciare al rimborso di queste spese mediche si inserisce in un’ottica di reciprocità ed esprime un gesto di gratitudine della Svizzera per la solidarietà ricevuta”.

Meloni: “Soddisfazione, il governo a fianco delle famiglie”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici. Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull’Italia”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso – sottolinea la premier -. A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco”. “Ringrazio il presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata. Questa decisione conferma la solidità del rapporto tra le nostre Nazioni”, conclude quindi Meloni.

Tajani: “Da Svizzera gesto di grande solidarietà che apprezziamo”

“Il ministro degli Esteri, Ignazio Cassis, mi ha comunicato che la Svizzera si farà carico delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. È un gesto di grande solidarietà e vicinanza, che apprezziamo profondamente, come Governo e come popolo italiano”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante. Alla Svizzera e all’amico Cassis va il mio sincero ringraziamento”, ha aggiunto.

Il Ministro degli Esteri @ignaziocassis mi ha comunicato che la Svizzera si farà carico delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. È un gesto di grande solidarietà e vicinanza, che apprezziamo profondamente, come Governo e come popolo italiano. Di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante. Alla Svizzera e all’amico Cassis va il mio sincero ringraziamento. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 4, 2026

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso oggi soddisfazione per la decisione del governo svizzero di non chiedere il rimborso delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, ringraziando il capo del dipartimento federale degli Affari Esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che gli ha comunicato la decisione. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che Tajani, in stretto coordinamento con Palazzo Chigi, ha seguito il caso sin dai primi momenti, offrendo immediata solidarietà e sostegno alle famiglie. Tajani sottolinea che la decisione del governo svizzero conferma l’utilità dell’impegno con cui il Governo italiano è rimasto e continuerà a rimanere al fianco delle famiglie delle vittime e dei feriti. “Sosterremo ancora le richieste di ottenere verità, giustizia e adeguate forme di solidarietà e risarcimento, e seguiremo con le autorità svizzere il percorso per ottenere l’accertamento delle responsabilità. Lo facciamo con l’impegno di tenere sempre più vicini i popoli svizzero e italiano in un’azione di comprensione e sostegno reciproci, grazie alla collaborazione che i due Governi sapranno rilanciare”, ha detto il ministro.