Ucraina, soccorritore mostra un drone russo che sorvola l'area dell'ultimo raid

Decine di soccorritori e volontari stanno continuando a setacciare il sito dell’esplosione, ormai pieno di crateri, di una struttura umanitaria e di un rifugio distrutti a Komyushuvakha, un villaggio nella regione meridionale di Zaporizhzhia, Ucraina, nella speranza di trovare vivi i residenti dispersi sotto le macerie. Molti corpi sono stati recuperati, avvolti in teli di plastica bianchi e portati via.

Le riprese effettuate da un volontario ucraino mostrano dei droni che sorvolavano i soccorritori mentre questi aiutano a evacuare i feriti e a recuperare i corpi dopo un micidiale attacco russo.

Vladyslav Makhovskyi, 51 anni, ha filmato le operazioni di soccorso dopo il raid. “Il drone sta compiendo il primo giro sopra il luogo in cui si sta svolgendo l’operazione di ricerca e soccorso e ci impedisce di salvare le persone”, afferma nel video, mostrando anche il velivolo.