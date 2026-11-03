Ucraina, cane portato in salvo dopo raid russo a Komyshuvakha

A Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina, dove un attacco russo ha causato la morte di almeno 29 persone radunatesi in attesa di ricevere aiuti umanitari, un cane è stato tratto in salvo dalle macerie. Un video fornito dal volontario Vladyslav Makhovskyi mostra i soccorritori che trasportano l’animale ferito e gli prestano i primi soccorsi.

Il cane, steso su un lenzuolo, è stato poggiato delicatamente a terra. All’animale è stata data subito dell’acqua per contrastare i primi effetti della disidratazione dopo le ore passate sotto le macerie.