Ucraina, attacco russo su Dnipro: colpiti edifici residenziali e amministrativi

Almeno quindici persone sono rimaste ferite martedì in un massiccio attacco russo contro Dnipro, in Ucraina.

L’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk ha riferito che tre persone versano in condizioni critiche. L’attacco ha distrutto edifici residenziali e amministrativi e ha provocato un incendio. Un video diffuso dal Servizio statale di emergenza mostra i feriti mentre vengono trasportati fuori da un edificio residenziale danneggiato.

L’agenzia ha dichiarato che le operazioni di soccorso proseguono nonostante i ripetuti allarmi che avvertono di ulteriori attacchi.