Scontro tra treni in Spagna, si dimette il ministro dei Trasporti Oscar Puente

Il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente ha annunciato le sue dimissioni davanti alla Commissione permanente del Congresso. Come scrive El Mundo, Puente ha anche rinunciato a candidarsi alle elezioni nella lista del Psoe. L’annuncio è arrivato al termine di una lunga seduta in cui ha Puente ha ascoltato le richieste di dimissioni da parte di alcuni parlamentari. Al centro di una tempesta politica in seguito all‘incidente ferroviario nei pressi di Urda, Puente avrebbe comunicato la sua decisione di dimettersi al primo ministro Sanchez poco prima di annunciarla.

“Un Ministro dei Trasporti di un Paese come la Spagna non può rimanere in carica dopo due incidenti in meno di un anno“, ha dichiarato Puente al termine della sua audizione di quattro ore, scrive El Pais, annunciando le sua dimissioni e la rinuncia al suo posto nelle liste elettorali come candidato di punta per Valladolid. Puente ha ricordato che il suo governo aveva avviato un piano di modernizzazione da 780 milioni di euro e ha ribadito i suoi dubbi sulla decisione del centro di controllo Adif di autorizzare la ripresa del servizio regolare del treno ad alta velocità AVE coinvolto nell’incidente di Urda (Toledo), che ha causato 69 vittime.