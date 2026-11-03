Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 3 novembre 2026

Ultima ora

Maltempo negli Usa, drone mostra zone alluvionate in Arizona e Colorado

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Diverse zone alluvionate negli Usadopo l’ondata di maltempo che ha colpito in particolare la regione dei Four Corners, dove si incontrano il New Mexico, l’Arizona, il Colorado e lo Utah. Le immagini dal drone mostrano gli allagamenti a Flagstaff, in Arizona e Homelake, in Colorado. Nelle ultime due settimane sono caduti più di 75 mila miliardi di litri di pioggia sugli Stati del Four Corners e sul Nevada, secondo i calcoli dell’ex capo scienziato della National Oceanic and Atmospheric Administration, Ryan Maue.