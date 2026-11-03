Maltempo negli Usa, drone mostra zone alluvionate in Arizona e Colorado

Diverse zone alluvionate negli Usadopo l’ondata di maltempo che ha colpito in particolare la regione dei Four Corners, dove si incontrano il New Mexico, l’Arizona, il Colorado e lo Utah. Le immagini dal drone mostrano gli allagamenti a Flagstaff, in Arizona e Homelake, in Colorado. Nelle ultime due settimane sono caduti più di 75 mila miliardi di litri di pioggia sugli Stati del Four Corners e sul Nevada, secondo i calcoli dell’ex capo scienziato della National Oceanic and Atmospheric Administration, Ryan Maue.