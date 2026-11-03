Iran, Teheran: "La palla per impedire guerra è in campo Usa"

L’Iran ha inviato agli Stati Uniti una risposta forte e si trova al massimo livello di prontezza difensiva, mentre ora spetta agli Stati Uniti impedire la guerra. È quanto ha affermato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. “I Paesi della regione devono sapere che l’Iran è pronto alla battaglia come se avesse il dito sul grilletto, ma ha dato agli Stati Uniti una risposta forte e razionale. Ora spetta a Washington impedire la guerra”, ha affermato, secondo quanto riporta Iran International. Ghalibaf ha avvertito che se Washington commettesse un altro “errore strategico”, si troverebbe ad affrontare un nuovo campo di battaglia e avrebbe ancora più difficoltà di adesso a trovare una via d’uscita.