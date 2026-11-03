Ucraina, Cremlino: “Trilaterale con gli Usa ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre” – La diretta

Punti chiave
- Kiev: "Russia colpisce centrali in 9 regioni, 3 spente"
- Cremlino conferma: "Colloqui con Usa e Kiev ad Abu Dhabi 10-11 novembre"
- Zelensky: "Significativo che ondata attacchi russi in giorno voto Usa"
- In Polonia prima esercitazione forza multinazionale
- Merz annuncia visita di Zelensky oggi a Berlino
- Attacco russo su Komyshuvakha, bilancio sale a 29 morti e 48 dispersi
- Droni ucraini contro raffineria a Jaroslavl in Russia, danni
- Blackout d'emergenza in regioni Kiev e Dnipropetrovsk
- Sindaco Mosca: "493 droni diretti verso regione nella notte"
- Raid russo su ospedale a Kharkiv, 62 feriti
Durante la notte le forze russe hanno utilizzato droni e missili per colpire centrali elettriche e sottostazioni in 9 regioni ucraine, oltre che la rete ferroviaria. Lo riporta Rbc Ukraine, citando il primo ministro ucraino Serhiy Koretsky e Dtek, aggiungendo che tre centrali termiche hanno interrotto la generazione di corrente. “I danni sono significativi sia agli impianti di produzione di energia elettrica che alla rete”, ha dichiarato Koretsky.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che per 10 e 11 novembre sono in programma negoziati trilaterali fra Russia, Usa e Ucraina ad Abu Dhabi. “Sì, posso confermare questa data. Effettivamente, una delegazione russa arriverà ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre e parteciperà ai colloqui trilaterali”, ha dichiarato Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Peskov ha annunciato che a guidare la delegazione russa sarà come capo negoziatore Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin. “Per quanto riguarda il capo negoziatore della parte russa, vi ricordo la dichiarazione del presidente: il mio collega Medinsky rimane il capo negoziatore”, ha detto Peskov, come riporta Tass.
“Durante la notte i russi hanno sferrato un attacco complesso e su vasta scala, mirato principalmente alle nostre infrastrutture critiche” e “da ieri è in corso anche un’operazione di soccorso a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia”, dove sono morte 29 persone, “è molto significativo che tutto questo stia accadendo proprio nel giorno delle elezioni del Congresso degli Stati Uniti. I russi credono che l’America non noterà questo loro segnale. Ma un tale terrore deve essere notato e fermato”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina deve essere aiutata a difendere i propri cieli, altrimenti la Russia non smetterà mai i suoi attacchi missilistici. È essenziale contribuire a costruire la pace in modo onesto e affidabile, e l’America può farlo. Grazie a tutti coloro che non rimarranno in silenzio di fronte a questo attacco russo. Grazie a tutti coloro che sostengono la difesa dell’Ucraina”, ha aggiunto il leader di Kiev.
Migliaia di soldati europei prenderanno parte questo mese a un’esercitazione militare in Polonia per prepararsi a un’ipotetica missione postbellica in Ucraina volta a rilanciare l’economia del Paese e a ricostruire le sue forze armate. Le truppe si eserciteranno nel trasporto di persone e attrezzature in Polonia, condurranno esercitazioni congiunte di comando e controllo e piloteranno jet e un aereo cisterna per il rifornimento in volo, in preparazione all’aiuto all’Ucraina per riaprire i propri cieli, hanno riferito i ministeri della difesa britannico e francese. La prima esercitazione militare della forza, guidata da Gran Bretagna e Francia, mira sia a testare i piani di dispiegamento sia a inviare un messaggio alla Russia e all’amministrazione Trump, per far capire che i Paesi europei stanno rafforzando la propria presenza militare. Insieme alla Francia e al Regno Unito, altri 8 Paesi europei schiereranno 2.800 soldati in Polonia per simulare il trasporto di personale e attrezzature nel Paese, condurre esercitazioni congiunte di comando e controllo e far volare jet e un aereo cisterna per il rifornimento in volo, in vista di un intervento volto ad aiutare l’Ucraina a riaprire i propri cieli. L’esercitazione in Polonia era stata pianificata all’inizio di quest’anno, ma si svolge in un momento in cui diverse nazioni europee, tra cui la Polonia, hanno messo in guardia dalla crescente minaccia rappresentata dalle attività segrete russe, tra cui sabotaggi, spionaggio e incursioni di droni. Il Servizio di intelligence della difesa danese ha affermato che Putin potrebbe sferrare attacchi militari contro la Nato solo se ritenesse che l’Alleanza non risponderebbe collettivamente e “soprattutto se la Russia valutasse che gli Stati Uniti non possano o non vogliano sostenere i paesi europei della Nato in una potenziale guerra contro la Russia”.
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha annunciato una visita a sorpresa di oggi a Berlino del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Die Welt. “Sarà di nuovo da me intorno a mezzogiorno”, ha dichiarato Merz in un discorso alla Camera di commercio e industria (Ihk) a Berlino.
È salito a 29 morti e 48 dispersi in Ucraina il bilancio dell’attacco russo che ieri ha colpito una scuola usata come centro di distribuzione per aiuti nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Il bilancio è stato riferito dal governatore regionale Mykhailo Semikin, citato dai media locali. “La portata della tragedia è terribile. Dietro ogni cifra c’è una vita umana, una famiglia che ha perso i propri cari o che sta ancora aspettando notizie dei propri cari”, ha detto Semikin.
Le forze russe di difesa aerea e guerra elettronica hanno respinto un attacco di 124 droni ucraini contro una raffineria di petrolio a Jaroslavl, in Russia. Lo ha riferito il governatore della regione, Mikhail Evraev, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Nell’attacco sono state danneggiate le infrastrutture dell’impianto.
Interruzioni di emergenza dell’energia elettrica sono in corso a Kiev e nelle regioni di Kiev e Dnipropetrovsk. Lo riferisce l’agenzia Rbc-Ukraine, citando la società energetica Dtek, secondo cui i blackout sono stati disposti su indicazione dell’operatore nazionale Ukrenergo. Durante le interruzioni di emergenza non vengono applicati i normali programmi di distacco della corrente elettrica. Intanto, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di aver condotto un attacco massiccio contro infrastrutture energetiche nelle regioni di Vinnytsia, Dnipropetrovsk e Kharkiv che, secondo le autorità russe, alimentano imprese dell’industria bellica Ucraina.
Dalla serata di ieri 493 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. Lo ha riferito il sindaco della capitale Sergei Sobyanin, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass. La maggior parte dei velivoli sarebbe stata neutralizzata dalla difesa aerea a grande distanza dalla città, mentre 187 sono stati intercettati in avvicinamento a Mosca.
Un ospedale è stato colpito nella notte da un attacco russo a Kharkiv, in Ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa Rbc-Ukraine, citando il sindaco Igor Terekhov, che ha segnalato un attacco combinato sulla città con missili balistici e bombe aeree guidate. Secondo il Kyiv Independent, che cita le autorità locali, il bilancio dei feriti è salito a 62. Circa 200 pazienti dovranno essere evacuati verso altre strutture sanitarie, mentre i soccorritori sono al lavoro sul posto. Una bomba ha colpito un passaggio tra gli edifici della struttura sanitaria nel distretto di Nemyshlianskyi. Secondo il sindaco, l’attacco ha danneggiato oltre mille finestre dell’ospedale e dei palazzi residenziali circostanti.
“Gli Stati Uniti medieranno negoziati a livello tecnico tra Ucraina e Russia il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi, portando avanti la missione del presidente Trump di porre fine alla guerra. Le discussioni si concentreranno sugli accordi di sicurezza per il dopoguerra, sulla riduzione delle tensioni, sugli sforzi umanitari e sui prossimi passi verso la pace”. Lo ha annunciato su X l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff. “Inoltre, questa settimana i negoziatori americani incontreranno a Bruxelles i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, dell’architettura di sicurezza europea nel dopoguerra e delle opportunità economiche per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina. Ci auguriamo di poter costruire sui progressi compiuti a Kiev, Oslo e San Pietroburgo per raggiungere un accordo di pace globale e duraturo che garantisca una sicurezza stabile per le generazioni future”, ha aggiunto Witkoff.