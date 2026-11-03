Elezioni midterm Usa 2026, ultimo appello di Trump prima del voto: “Ho fatto più di quanto promesso”

Il presidente degli Stati Uniti evita i temi caldi della campagna elettorale e attacca Obama, Biden e i Democratici

Mentre Repubblicani e Democratici si preparavano a presentare le ultime argomentazioni agli elettori alla vigilia delle elezioni di midterm Usa 2026, Donald Trump ha sorpreso tutti rinunciando al tradizionale comizio elettorale. Il presidente si è presentato a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca, davanti alla Reflecting Pool del Lincoln Memorial, per il suo ultimo appello in vista del voto.

Oltre 20 minuti dedicati ai lavori di restauro della vasca

Per oltre 20 minuti, Trump ha ignorato i principali temi sui quali gli americani sono chiamati a esprimere il proprio giudizio, dal carovita alla guerra in Iran, passando per i prezzi elevati di benzina e diesel. Il presidente ha invece concentrato il proprio intervento sui lavori di restauro della vasca monumentale, illustrando con numerosi dettagli gli interventi effettuati.

«Sono fiero di annunciare la riapertura di quella che diventerà la Trump Reflecting Pool», ha scherzato inizialmente davanti ai presenti e ai giornalisti. Subito dopo ha aggiunto: «Sto solo scherzando, non lo scrivete», lamentando che «abbiamo avuto molti atti di vandalismo». Nonostante i problemi incontrati, ha rivendicato il risultato: «Abbiamo fatto un grande lavoro».

Tuttavia, diverse indagini hanno stabilito che i problemi emersi dopo la precedente riapertura della vasca, avvenuta lo scorso luglio, non erano riconducibili ad atti di vandalismo, ma a errori delle aziende appaltatrici.

Trump attacca Obama e Biden e rivendica i risultati della sua amministrazione

Nel corso dell’intervento, il presidente ha mostrato alcune fotografie del prima e del dopo il restauro, attribuendo alle precedenti amministrazioni la responsabilità delle condizioni in cui si trovava il monumento. «Guardate, era così quando c’erano Obama e Biden», ha dichiarato.

Solo successivamente Trump è passato agli argomenti politici, rivendicando i risultati raggiunti nei primi due anni della sua seconda amministrazione. «Ho fatto molto di più di quanto avevo promesso», ha affermato, attaccando poi i Democratici: «Vogliono rovinare tutto eleggendo comunisti e jihadisti».

Il voto di midterm e l’ammissione di Trump: «I presidenti perdono sempre»

Apparso stanco dopo il lungo tour elettorale delle ultime settimane, Trump ha riconosciuto le difficoltà che tradizionalmente accompagnano le elezioni di metà mandato per il partito del presidente in carica.

«Per qualche motivo i presidenti perdono sempre le elezioni di midterm, ma ci abbiamo provato sul serio», ha ammesso il tycoon, in riferimento alla sfida elettorale che attende i Repubblicani.

L’annuncio sull’Arco trionfale: «Sarà il più bello del mondo»

Prima di fare ritorno alla Casa Bianca, Trump è tornato a parlare di uno dei progetti architettonici a cui tiene maggiormente: il contestato Arco trionfale, destinato a sorgere all’ingresso del cimitero monumentale di Arlington. «Stiamo per avere l’approvazione finale per l’Arco trionfale», ha annunciato il presidente, assicurando che l’opera «sarà spettacolare» e «sarà il più bello del mondo».

Un ultimo passaggio dedicato ai progetti monumentali della sua presidenza, prima di congedarsi e rientrare alla Casa Bianca.