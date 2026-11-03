Elezioni midterm Usa 2026, seggi aperti in 9 Stati – La diretta

Milioni di cittadini sono chiamati a votare per rinnovare il Congresso e numerose cariche locali

Milioni di cittadini statunitensi oggi, martedì 3 novembre, sono chiamati a votare per le elezioni midterm Usa 2026. Un appuntamento politico cruciale nel quale si rinnovano la Camera dei Rappresentanti (tutti i 435 seggi), circa un terzo del Senato (35 seggi) e numerose cariche locali dei vari Stati. Nate Silver, il “principe” della statistica e delle previsioni politiche, stima che ci sarà uno “tsunami blu”, colore del Partito democratico.