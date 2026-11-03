Elezioni midterm Usa 2026, seggi aperti in 9 Stati – La diretta

Milioni di cittadini statunitensi oggi, martedì 3 novembre, sono chiamati a votare per le elezioni midterm Usa 2026. Un appuntamento politico cruciale nel quale si rinnovano la Camera dei Rappresentanti (tutti i 435 seggi), circa un terzo del Senato (35 seggi) e numerose cariche locali dei vari Stati. Nate Silver, il “principe” della statistica e delle previsioni politiche, stima che ci sarà uno “tsunami blu”, colore del Partito democratico.
Punti chiave
Sono 9 gli Stati americani in cui i seggi sono già aperti per le elezioni di midterm. Il primo in ordine cronologico è stato il Vermont alle 5 del mattino ora locale (le 11 in Italia). Un’ora dopo è stata la volta di Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York e Virginia. Gli ultimi Stati ad aprire le urne saranno l’Alaska e Washington alle 11 ora della costa orientale americana, le 17 italiane, e le Hawaii alle 18 italiane.
“Mi sento di fare un bocca al lupo agli americani che voteranno secondo coscienza e noi prenderemo atto del voto e i rapporti saldi con gli Stati Uniti prescindono dalle elezioni di stanotte, dell’anno prossimo o dei prossimi vent’anni”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione dell’Eicma, rispondendo a chi gli chiedeva se si sentisse di fare un augurio di buona fortuna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump per le elezioni di Midterm.
“Lasciamo che votino gli americani come hanno votato gli israeliani e come hanno votato i brasiliani. La gente vota fortunatamente in democrazia e poi in base al voto lavoreremo. Aspettiamo il voto e poi commenteremo domani. Mi auguro che le due guerre in corso siano nella fase finale, a prescindere dalle elezioni. E mi auguro che si possa aprire il 2027 con almeno uno dei due fronti chiusi, sia per salvare vite che per aiutare le imprese e le famiglie in difficoltà. Perché il caro energia dipende anche da queste due maledette guerre. Su questo i governi possono fare fino a un certo punto”.