Elezioni midterm Usa 2026, gli ultimi sondaggi e le previsioni del principe degli analisti Nate Silver

Uno “tsunami blu”, dal colore del Partito democratico, è quanto prevede Nate Silver, il ‘principe’ della statistica e delle previsioni politiche, a poche ore dalle elezioni di midterm Usa 2026 in programma oggi, 3 novembre. Nell’ultimo comizio prima delle consultazioni Donald Trump ha lanciato ieri l’ultimo appello agli elettori repubblicani: “Fingete che io sia sulla scheda elettorale e votate”.

I sondaggi del New York Times e “lo tsunami blu”

“Il Nyt/Siena ha pubblicato quella che presumibilmente è l’ultima tornata di sondaggi, mostrando numeri che si possono definire solo fantastici per i Democratici: li danno in vantaggio — a volte di misura, altre volte in modo più netto — praticamente in ogni Stato in bilico per il Senato e nelle relative elezioni per la carica di governatore, Texas incluso”, ha scritto Silver nella sua newsletter, commentando il sondaggio New York Times/Siena University pubblicato domenica sera e sottolineando come gran parte dei dati siano in linea con i suoi modelli previsionali. L’ultima serie di sondaggi diffusa dal Times, vede i Democratici in testa in molti degli Stati chiave per il Senato: +11 punti percentuali in Michigan, +7 in Texas, +5 in Kansas e +1 in Alaska. Secondo Silver, i risultati sono ravvicinati ma non rientrano in quello che lui definisce un territorio “anomalo” per i suoi modelli; i dati suggeriscono, al contrario, che i Democratici abbiano buone probabilità di conquistare il Senato.

“Alla luce di quest’ultima tornata di sondaggi, i Democratici potrebbero persino permettersi un margine di errore nelle rilevazioni e riuscire comunque a spuntarla”, ha osservato Silver. L’analista ha spiegato che, sebbene solitamente non si concentri sui singoli sondaggi, la rilevazione del Times/Siena ha spinto le stime del suo modello — relative alle probabilità dei Democratici di ottenere la maggioranza al Senato — verso la soglia dell’80%