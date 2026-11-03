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martedì 3 novembre 2026

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Elezioni midterm Usa 2026, gli ultimi sondaggi e le previsioni del principe degli analisti Nate Silver

Elezioni midterm Usa 2026, gli ultimi sondaggi e le previsioni del principe degli analisti Nate Silver
Il 30 ottobre 2026 un seggio per il voto anticipato in vista delle elezioni di medio termine in Virginia, Stati Uniti. (The Yomiuri Shimbun via AP Images)
Marco Liconti
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Dai sondaggisti notizie favorevoli ai democratici alla vigilia del voto negli Stati Uniti

Uno “tsunami blu”, dal colore del Partito democratico, è quanto prevede Nate Silver, il ‘principe’ della statistica e delle previsioni politiche, a poche ore dalle elezioni di midterm Usa 2026 in programma oggi, 3 novembre. Nell’ultimo comizio prima delle consultazioni Donald Trump ha lanciato ieri l’ultimo appello agli elettori repubblicani: “Fingete che io sia sulla scheda elettorale e votate”.

I sondaggi del New York Times e “lo tsunami blu”

“Il Nyt/Siena ha pubblicato quella che presumibilmente è l’ultima tornata di sondaggi, mostrando numeri che si possono definire solo fantastici per i Democratici: li danno in vantaggio — a volte di misura, altre volte in modo più netto — praticamente in ogni Stato in bilico per il Senato e nelle relative elezioni per la carica di governatore, Texas incluso”, ha scritto Silver nella sua newsletter, commentando il sondaggio New York Times/Siena University pubblicato domenica sera e sottolineando come gran parte dei dati siano in linea con i suoi modelli previsionali. L’ultima serie di sondaggi diffusa dal Times, vede i Democratici in testa in molti degli Stati chiave per il Senato: +11 punti percentuali in Michigan, +7 in Texas, +5 in Kansas e +1 in Alaska. Secondo Silver, i risultati sono ravvicinati ma non rientrano in quello che lui definisce un territorio “anomalo” per i suoi modelli; i dati suggeriscono, al contrario, che i Democratici abbiano buone probabilità di conquistare il Senato.

“Alla luce di quest’ultima tornata di sondaggi, i Democratici potrebbero persino permettersi un margine di errore nelle rilevazioni e riuscire comunque a spuntarla”, ha osservato Silver. L’analista ha spiegato che, sebbene solitamente non si concentri sui singoli sondaggi, la rilevazione del Times/Siena ha spinto le stime del suo modello — relative alle probabilità dei Democratici di ottenere la maggioranza al Senato — verso la soglia dell’80%

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