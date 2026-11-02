Ucraina, Kiev e Mosca denunciano attacchi hacker. Colpita una raffineria nella regione russa di Samara – La diretta

Attacchi informatici hanno preso di mira nella notte le app di allerta aerea di Ucraina e Russia. In un primo momento è stata l’aeronautica militare di Kiev a lanciare l’allarme, comunicando su Telegram: “L’app ‘Air Alert’ è stata probabilmente compromessa dal nemico. Non c’è alcuna minaccia di radiazioni.Mantenete la calma e tenete d’occhio gli aggiornamenti sul nostro canale”. L’attacco è stato poi confermato dal team di Air Alert: “Oggi, soggetti non autorizzati hanno interferito con il funzionamento dell’applicazione. Abbiamo disattivato le notifiche push e sospeso temporaneamente l’app – si legge nel messaggio pubblicato sempre su Telegram – L’applicazione non memorizza dati personali, pertanto non vi è alcun rischio per gli utenti. Vi invitiamo a non cliccare, in nessuna circostanza, sui link contenuti in notifiche sospette. Il nostro team è al lavoro per ripristinare l’applicazione”. Anche Mosca ha denunciato un attacco informatico che avrebbe preso di mira l’applicazione mobile del ministero russo per le Situazioni di emergenza. Lo riporta Ria Novosti. “L’applicazione mobile del Ministero russo per le situazioni di emergenza è stata oggetto di un massiccio attacco informatico”, si legge nella nota. Viene anche riferito che, a seguito dell’incidente, i cittadini russi hanno iniziato a ricevere email contenenti informazioni false.