Ucraina, Kiev e Mosca denunciano attacchi hacker. Colpita una raffineria nella regione russa di Samara – La diretta

Attacchi informatici hanno preso di mira nella notte le app di allerta aerea di Ucraina e Russia. In un primo momento è stata l’aeronautica militare di Kiev a lanciare l’allarme, comunicando su Telegram: “L’app ‘Air Alert’ è stata probabilmente compromessa dal nemico. Non c’è alcuna minaccia di radiazioni.Mantenete la calma e tenete d’occhio gli aggiornamenti sul nostro canale”. L’attacco è stato poi confermato dal team di Air Alert: “Oggi, soggetti non autorizzati hanno interferito con il funzionamento dell’applicazione. Abbiamo disattivato le notifiche push e sospeso temporaneamente l’app – si legge nel messaggio pubblicato sempre su Telegram – L’applicazione non memorizza dati personali, pertanto non vi è alcun rischio per gli utenti. Vi invitiamo a non cliccare, in nessuna circostanza, sui link contenuti in notifiche sospette. Il nostro team è al lavoro per ripristinare l’applicazione”. Anche Mosca ha denunciato un attacco informatico che avrebbe preso di mira l’applicazione mobile del ministero russo per le Situazioni di emergenza. Lo riporta Ria Novosti. “L’applicazione mobile del Ministero russo per le situazioni di emergenza è stata oggetto di un massiccio attacco informatico”, si legge nella nota. Viene anche riferito che, a seguito dell’incidente, i cittadini russi hanno iniziato a ricevere email contenenti informazioni false.
Punti chiave
I droni ucraini hanno colpito un impianto petrolifero nella regione russa di Samara durante un attacco notturno. Secondo i canali ucraini di monitoraggio Supernova+ ed Exilenova+, citati dal Kyiv Independent, è stata presa di mira la stazione lineare di Samara, situata nella città di Prosvet, a circa 835 chilometri a nord-est del confine ucraino. Le riprese realizzate dai residenti mostrano una colonna di fumo levarsi sopra la città alle prime luci del mattino. L’impianto di Prosvet, un importante nodo della rete russa di oleodotti, comprende stazioni di pompaggio, serbatoi di stoccaggio e strutture per la miscelazione del petrolio. Secondo lo Stato Maggiore ucraino il sito miscela il greggio proveniente dalla Siberia occidentale e da altre regioni petrolifere della Russia, rendendolo conforme agli standard di esportazione. La struttura sarebbe inoltre destinata a rifornire le forze armate russe. Il sito è già stato preso di mira da diversi attacchi di Kiev nelle ultime settimane.
Secondo funzionari americani, europei e ucraini, gli Stati Uniti starebbero sostenendo una rapida ripresa delle vendite di gas naturale russo verso l’Europa, tramite gasdotti che attraversano l’Ucraina — Paese attualmente in guerra con Mosca. Lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che l’iniziativa rientra in negoziati volti a ottenere una ‘tregua energetica’ in vista dell’imminente inverno.L’idea, avanzata dagli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff durante le loro visite a Mosca e Kiev a settembre, prevederebbe la vendita di gas russo tramite un intermediario statunitense, così da aggirare le sanzioni europee; secondo alcune persone presenti alle discussioni, ciò potrebbe rappresentare un’opportunità redditizia per gli investitori americani.