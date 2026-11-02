Svezia, attacchi hacker ai frigoriferi dei supermercati: alimenti tutti da buttare

Frigoriferi e congelatori fuori controllo, alimenti avariati e prodotti da smaltire. Diversi supermercati in Svezia hanno segnalato lunedì problemi agli impianti di refrigerazione, apparentemente causati da attacchi informatici. La catena ICA Group ha confermato che un numero limitato di negozi è stato coinvolto in un incidente durante la notte, senza però precisare quanti punti vendita siano stati colpiti. Particolarmente grave la situazione a Sjöbo, nel sud del Paese, dove un supermercato ICA Kvantum ha denunciato un attacco ai propri sistemi: frigoriferi e congelatori sarebbero stati impostati a 50 gradi Celsius, rendendo necessario lo smaltimento dei prodotti. Problemi anche per la catena Coop, che ha segnalato anomalie nei sistemi di refrigerazione di sei supermercati nella Svezia centrale.

Gli episodi arrivano dopo un caso simile in Francia, dove il mese scorso hacker erano riusciti ad assumere il controllo degli impianti di refrigerazione di centinaia di negozi, provocando un aumento delle temperature. Anche una grande catena olandese aveva spento i propri sistemi per precauzione dopo un incidente informatico.