Messico, Giorno dei Morti: veglie notturne al cimitero tra candele, fiori e musica

In Messico si celebra il Giorno dei Morti, una ricorrenza per onorare i familiari defunti con veglie funebri. Nella città di San Gregorio Atlapulco, gli abitanti si recano ogni anno al cimitero – un aspetto centrale e tradizionale delle celebrazioni del Giorno dei Morti – riunendosi in famiglia per attendere l’”arrivo” dei propri cari defunti. Le famiglie commemorano i loro cari pulendo le tombe e decorandole con candele, calendule fresche, pane tradizionale e incenso. Trascorrono l’intera notte accanto ai loro cari, accompagnati dalla musica.