L'impresa di Karl Bushby: finalmente a casa dopo 28 anni e 50mila chilometri a piedi

Dopo 28 anni di viaggio, Karl Bushby è finalmente tornato a casa. Lunedì il britannico ha concluso la sua incredibile odissea a piedi, riabbracciando la madre Angela davanti alla villetta di famiglia a Hull, nel nord dell’Inghilterra, da cui era partito nel 1998. Ad accoglierlo una folla di sostenitori, giornalisti e una troupe televisiva, con uno striscione che recitava: “Bentornato a casa, figliolo“.

Bushby aveva 29 anni ed era un ex paracadutista quando lasciò l’Inghilterra per raggiungere il Sudamerica. Oggi, a 57 anni, ha completato un percorso di circa 31mila miglia, pari a 50mila chilometri, attraverso quattro continenti e 30 Paesi. Un’impresa affrontata senza ricorrere a mezzi di trasporto per proseguire il viaggio: ha attraversato i ghiacci dello Stretto di Bering e ha nuotato attraverso il Mar Caspio e la Manica, evitando barche e aerei. Nell’ultima tappa, ripreso anche da un elicottero, Bushby ha spinto il suo carrello fino a casa, dopo essere stato accolto come un eroe al municipio.