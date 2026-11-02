Karl Bushby completa il giro del mondo a piedi dopo 28 anni

Il suo viaggio è iniziato nel 1998: ha percorso 50.000 chilometri attraversando quattro continenti e 30 Paesi

Karl Bushby ha concluso dopo 28 anni il giro del mondo a piedi e ha fatto ritorno a casa di sua madre nel nord dell’Inghilterra. Ha abbracciato la donna commossa, Angela, davanti alla loro villetta a schiera a Hull, da cui era partito nel 1998. Attorno a loro, giornalisti, una troupe di un documentario e una grande folla fuori dalla casa dove era appeso uno striscione con la scritta “Bentornato a casa, figliolo”.

Karl Bushby abbraccia sua madre Angela Bushby, Hull, Inghilterra, 2 novembre 2026 (AP Photo/Jon Super)

Il viaggio lungo 28 anni di Karl Bushby

Bushby era un ex paracadutista di 29 anni quando partì per raggiungere una base della Royal Air Force vicino a Oxford e prese un volo per il Sudamerica. È partito da Punta Arenas, in Cile, il 1° novembre 1998 e ha percorso a piedi 50.000 chilometri attraverso quattro continenti e 30 Paesi per tornare a casa. Ha attraversato i ghiacci dello Stretto di Bering e ha nuotato attraverso il Mar Caspio e la Manica per evitare di prendere una barca o un aereo, o qualsiasi altro mezzo di trasporto. È tornato a 57 anni: più mite, con i capelli più grigi e segnato dal tempo, ma molto più esperto del mondo.

“Si dice che ci voglia un villaggio, ma letteralmente ci è voluto un mondo per portarmi qui”, ha detto Bushby, “la gentilezza di tanti sconosciuti, da singoli individui a intere nazioni, mi ha permesso di tornare qui oggi. Non l’ho fatto da solo. C’era una grande squadra. La squadra più grande. La Terra”. “Scusate se vi ho fatto aspettare”, ha scherzato rivolgendosi alla folla nel centro della città, “è finita, ce l’abbiamo fatta?”. Bushby ha in programma di incontrare la famiglia, compreso suo figlio Adam, che ha visto solo poche volte durante il viaggio. Deve incontrare per la prima volta anche la sua nipotina di 12 anni. “È stata una settimana di ‘ultime volte’”, ha detto ancora alla folla, “l’ultimo giorno in tenda. L’ultimo giorno sulla strada. Dopo 28 anni non si potrebbe chiedere di più”.

La missione prese forma solo quando suo padre, Keith, gli inviò un biglietto di auguri a metà degli anni ’90. Il papà, anch’egli veterano dell’esercito, accennò a una discussione tra i suoi compagni delle forze speciali riguardo alla possibilità di raggiungere a piedi New York da Londra attraversando il ponte terrestre di Bering, che secondo alcuni scienziati sarebbe stato utilizzato dai primi esseri umani per migrare dall’Asia alle Americhe in un’epoca in cui il livello del mare era più basso.

Karl Bushby, Lincolnshire, Inghilterra, 28 ottobre 2026 (AP Photo/Brian Melley)

Inizialmente Bushby aveva calcolato che la distanza potesse essere percorsa in circa cinque anni, ma sapeva che non era realistico. “Basta versarci sopra un secchio pieno di realtà”, ha spiegato, “sospettavamo che ci volessero più di 12 anni. E quel ‘più’ era un bel ‘più’. Ma mai, nemmeno nei nostri sogni più sfrenati, avremmo immaginato 28 anni”.

Nel 2001 è sfuggito alla guerra nel pericoloso Darién Gap, la giungla impervia e priva di strade, la foresta pluviale e le montagne tra l’America del Sud e quella Centrale, ed è stato poi incarcerato per 18 giorni dopo aver attraversato una zona di confine riservata a Panama. Dopo essere stato tratto in salvo in elicottero durante la traversata dello Stretto di Bering, lunga 90 chilometri, nel 2006 insieme all’avventuriero americano Dimitry Kieffer, riprese il viaggio e affrontò un faccia a faccia con un orso polare, sopravvisse a cadute in acque gelide che lo portarono sull’orlo della morte e rischiò di perdere tutte le provviste quando la sua slitta finì in mare.

Dopo aver portato a termine quella traversata eccezionale, Kieffer e Bushby furono incarcerati e rischiarono l’espulsione per essere entrati illegalmente in Russia. Bushby ha impiegato quasi 10 anni per attraversare la Russia a singhiozzo, a causa delle difficoltà con il visto e delle condizioni meteorologiche che consentivano di viaggiare solo pochi mesi all’anno. Quando la Russia gli negò il visto nel 2012, Bushby marciò in segno di protesta da Los Angeles all’Ambasciata russa a Washington, D.C., il che alla fine gli permise di ottenere i documenti necessari.