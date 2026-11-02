Israele, Netanyahu: “Pronto a formare un governo di ampio respiro”

Benjamin Netanyahu torna a parlare in seguito alle elezioni israeliane che si sono tenute il 27 ottobre scorso e dalle quali non è uscito un vero vincitore. Infatti sia la coalizione del premier in carica che il blocco dell’opposizione, guidato dall’ex generale Gadi Eisenkot, non hanno ottenuto la maggioranza necessaria alla Knesset.

“L’opinione pubblica israeliana non vuole un governo che dipenda da Ra’am e dalla Joint List – partiti che sostengono il terrorismo e negano l’esistenza dello Stato ebraico. Fin dal primo giorno abbiamo teso la mano per la formazione di un governo nazionale di ampio respiro”, ha scritto Netanyahu in un post sui social attaccando i partiti arabi. “Una netta maggioranza dell’opinione pubblica ebraica ha scelto il Likud come partito di maggioranza e me, in qualità di primo ministro, per guidare il prossimo governo”, “puntiamo a formare un governo di ampio respiro con i nostri partner e con qualsiasi partito che lo desideri e che non sostenga il terrorismo. Sono disponibile a avviare un dialogo in merito”.

הציבור בישראל אינו רוצה ממשלה שתלויה ברע״ם ובמשותפת – מפלגות שתומכות בטרור ושוללות את קיומה של המדינה היהודית. מן היום הראשון ידינו הייתה מושטת להקמת ממשלה לאומית רחבה. רוב ברור בציבור היהודי בחר בליכוד כמפלגה הגדולה ובי, כראש ממשלה, כדי להוביל את הממשלה הבאה. אנחנו שואפים להקים ממשלה רחבה עם שותפינו ועם כל מפלגה שתרצה בכך ושאינה תומכת בטרור. אני פתוח לקיים שיח בנדון. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 2, 2026

Likud chiede di ritardare certificazione risultato voto, no della Commissione

Il partito Likud del primo ministro uscente di Israele Benjamin Netanyahu sta cercando di ritardare la certificazione dei risultati ufficiali delle elezioni che si sono tenute settimana scorsa. In mattinata, l’avvocato del Likud Ilan Bombach ha scritto al presidente della Commissione elettorale centrale (CEC), il giudice Noam Sohlberg, per richiedere una riunione urgente dei vertici della commissione prima della certificazione del voto, al fine di garantire che tutti i membri siano al corrente dei “gravi sospetti di interferenze straniere“.

Sohlberg ha respinto la richiesta di Bombach di rinviare la certificazione dei risultati, che deve essere effettuata entro e non oltre otto giorni dalle elezioni, scrivendo in risposta che “la Commissione elettorale centrale non ha l’autorità di sospendere la certificazione dei risultati, né ha l’autorità di intervenire in un’indagine in corso”. Lo riporta il Times of Israel.