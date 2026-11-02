Iran, Teheran: "Se nostre richieste soddisfatte, Hormuz riaperto in 2 giorni"

(LaPresse) – “La base dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, attraverso i mediatori, resta il piano iraniano in sette fasi, attualmente in una fase di intensa discussione. È persino possibile attuare tale piano nell’arco di appena due giorni”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. “Questo approccio dell’Iran dimostra la nostra buona volontà. Abbiamo dichiarato che, qualora le richieste iraniane venissero soddisfatte, sarebbe possibile ripristinare la sicurezza nello Stretto di Hormuz in breve tempo e avviare il processo negoziale”, ha spiegato. “Tutto ciò, naturalmente, dipende dalla parte americana e da come intende agire riguardo al futuro di questo processo”, ha aggiunto.