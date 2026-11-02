Iran, Pezeshkian: “Da Khamenei poteri al governo per trattare la pace con gli Usa”. Crolla il prezzo del petrolio

Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha dichiarato che la Guida Suprema del Paese, Mojtaba Khamenei, ha concesso al governo “determinati poteri” in merito ai colloqui di pace con gli Stati Uniti. Lo riportano i media statali iraniani. Pezeshkian ha aggiunto che Teheran cercherà di risolvere il conflitto con Washington attraverso il dialogo.

Inoltre, subito dopo la notizia della Repubblica Islamica, il prezzo dei futures petroliferi è crollato. I futures del West Texas Intermediate cedono il 6,62% a 97,22 dollari al barile, mentre quelli del Brent vengono scambiati a 105,9 dollari al barile, in calo del 6,7%.

Iran: “Hormuz riapre se le nostre richieste vengono soddisfatte”

“La base dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, attraverso i mediatori, resta il piano iraniano in sette fasi, attualmente in una fase di intensa discussione. È persino possibile attuare tale piano nell’arco di appena due giorni”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, citato dall’agenzia Isna. “Questo approccio dell’Iran dimostra la nostra buona volontà. Abbiamo dichiarato che, qualora le richieste iraniane venissero soddisfatte, sarebbe possibile ripristinare la sicurezza nello Stretto di Hormuz in breve tempo e avviare il processo negoziale”, ha spiegato. “Tutto ciò, naturalmente, dipende dalla parte americana e da come intende agire riguardo al futuro di questo processo”.

Trump: “Gentili a non metterli al tappeto, ma dovremo farlo”

Da Donald Trump, però, non arrivano parole distensive. “Siamo stati gentili perché non li abbiamo messi al tappeto, perché, sapete, volevano parlare e continuano a parlare, parlare, parlare. Prima o poi dovremo farlo“, ha detto il presidente statunitense in un’intervista con Miranda Devine nel podcast Pod Force One. “Vedremo se si arriverà a un accordo”, ha aggiunto. Il leader repubblicano, inoltre, starebbe subendo delle pressioni dal premier israeliano Benjamin Netanyahu affinché dia il via libera a una nuova offensiva contro Teheran immediatamente dopo le elezioni di metà mandato, in programma martedì.