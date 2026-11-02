Incidente ferroviario in Spagna, identificate le due vittime italiane

Sono state identificate le due vittime italiane del disastro ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo in Spagna lo scorso 28 ottobre. Si tratta di una cittadina italo-argentina e di una italo-venezuelana. Entrambe risultavano disperse. La cittadina italo-argentina è Ana Martina Conte Grand, quella italo-venezuelana è Daniela Millan Parlanti.

L’incidente

Alle 8:53 del 28 ottobre scorso, un treno della Renfe, con a bordo 397 passeggeri, partito dalla stazione di Madrid Atocha e diretto a Siviglia, ha tamponato il treno Iryo 6097, con a bordo 147 passeggeri, che era fermo lungo lo stesso binario nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo. L’impatto ha fatto deragliare gli ultimi vagoni dell’Iryo e i primi del Renfe, che sono precipitati in un terrapieno. Nell’impatto hanno perso la vita almeno 69 persone.