Francia, riprendono le proteste studentesche: bloccati 41 licei in tutto il Paese

(LaPresse) – In Francia alcuni studenti hanno bloccato l’accesso al Lycée Hélène Boucher, nella zona est di Parigi, con dei cassonetti, riprendendo le proteste dopo una pausa scolastica di due settimane. Il Ministero dell’Istruzione ha definito i blocchi come residui, affermando che oggi sono stati bloccati 41 dei circa 3.700 licei francesi, ovvero circa l’1%. Ieri, le autorità francesi hanno espresso sollievo dopo che le proteste di massa contro l’aumento del costo della vita si sono concluse con meno violenza rispetto ai fine settimana precedenti.