Florida, le immagini aeree del cratere lasciato dall'impatto del jet privato

Un jet privato si è schiantato domenica a Greenacres, nel sud della Florida, provocando la morte di tutte le nove persone a bordo. Le immagini aeree girate a West Palm Beach mostrano il luogo dell’incidente, con un grande cratere, veicoli di emergenza e squadre di soccorso al lavoro. Il velivolo, un Learjet 60 diretto alle Bahamas, era decollato dall’aeroporto internazionale Austin-Bergstrom, in Texas, prima di precipitare in un quartiere della contea di Palm Beach. Le cause dell’incidente restano da chiarire.