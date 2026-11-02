Elezioni midterm Usa 2026: quando si vota, tutti gli orari

Martedì 3 novembre gli americani sono chiamati alle urne per rinnovare tutta la Camera dei Rappresentanti e circa un terzo del Senato

La chiusura dei seggi e lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni di midterm, nelle quali si rinnovano la Camera dei Rappresentanti (tutti i 435 seggi), circa un terzo del Senato (35 seggi) e numerose cariche locali dei vari Stati, si svolgono nell’arco di sei fusi orari. Secondo la National Conference of State Legislatures, nella maggior parte degli Stati i seggi elettorali chiuderanno la sera del 3 novembre tra le 18 e le 21 (ora locale), con le 19 e le 20 come orari di chiusura più frequenti.

Hawaii, Oregon e Washington prevedono il voto esclusivamente per corrispondenza: gli orari di chiusura si riferiscono pertanto ai centri di assistenza per gli elettori e ai termini ultimi per la consegna delle schede, non alla chiusura di tradizionali seggi elettorali.

Indiana e Kentucky: i primi Stati a chiudere i seggi

In Indiana i seggi aprono alle 6 (le 12 in Italia); la maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario Eastern Time e i seggi chiudono alle 18 (le 24 in Italia). La parte nord-occidentale si trova invece nel fuso orario Central Time e i seggi chiudono alle 19 ET (l’una di mercoledì in Italia). In Kentucky i seggi aprono alle 6. Nella parte dello Stato che segue il fuso orario Eastern Time chiudono alle 18 ET, mentre in quella nel fuso orario Central Time chiudono alle 19 ET.

In Florida, alcuni cittadini si recano a un seggio per le elezioni di midterm 2026 (Kyodo via AP Images)

Florida, Georgia e Carolina del Sud: il voto nel Sud-Est

In Florida i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 ora locale (le 13 di martedì e l’una di mercoledì). La maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario Eastern Time; la zona nord-occidentale, invece, segue il Central Time e chiude alle 20 ET. In Georgia i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. In South Carolina i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19.

Virginia, West Virginia e North Carolina: gli Stati della costa atlantica

In Virginia i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19. In West Virginia i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30. In North Carolina i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30.

New England: New Hampshire, Vermont e Maine

In New Hampshire la maggior parte dei comuni chiude alle 19, sebbene alcuni possano rimanere aperti fino alle 20 ET. In Vermont i seggi aprono in un orario compreso tra le 5 e le 10 e chiudono alle 19. In Maine i seggi aprono tra le 6 e le 10, a seconda della popolazione del comune, e chiudono alle 20.

New York (Foto VCG/VCG via AP )

New York, Pennsylvania e New Jersey: il voto nel Nord-Est

Nello Stato di New York i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 21. In Pennsylvania i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20. In New Jersey i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20.

Ohio, Michigan e gli Stati dei Grandi Laghi

In Ohio i seggi aprono alle 6.30 e chiudono alle 19.30. In Michigan i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). La maggior parte dello Stato segue il fuso orario orientale, mentre le quattro contee della parte occidentale dell’Upper Peninsula che rientrano nel fuso orario centrale (Dickinson, Gogebic, Iron e Menominee) chiudono alle 21 ET. In Illinois i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19 (ora locale). In Wisconsin i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale).

Alabama, Mississippi e Tennessee: il Sud degli Stati Uniti

In Alabama i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). La maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario centrale (Central Time), ma alcuni seggi situati nel fuso orario orientale (Eastern Time) potrebbero chiudere alle 19 ET. In Mississippi i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). In Tennessee i seggi aprono tra le 6 e le 10 e chiudono alle 20 Eastern Time. In Louisiana i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 20 (ora locale).

Missouri e Arkansas: il voto nella fascia centrale

In Missouri i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19 (ora locale). In Arkansas i seggi aprono alle 7.30 e chiudono alle 19.30 ora locale Central Time.

Una famiglia si reca a un seggio a San Antonio, in Texas, per le elezioni di midterm 2026 (AP Photo/Eric Gay)

Texas e Oklahoma: le operazioni di voto nel Sud-Ovest

In Texas i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). La maggior parte dello Stato segue il fuso orario Central Time, con chiusura alle 20 ET, ma le contee di El Paso e Hudspeth seguono il Mountain Time, con chiusura alle 21 ET. In Oklahoma i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale).

Minnesota, Wisconsin, Iowa e gli Stati delle Grandi Pianure

In Minnesota i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). In Iowa i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). In Kansas i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale), ma molte contee potrebbero chiudere alle 21 ET. In Nebraska i seggi aprono alle 8 nel fuso orario centrale e alle 7 in quello delle Montagne Rocciose. Chiudono alle 20 nel fuso orario centrale e alle 19 in quello delle Montagne Rocciose. In tutto lo Stato i seggi chiudono contemporaneamente.

In North Dakota gli orari sono stabiliti dalle commissioni di contea e variano dalle 19 alle 21 (fuso orario locale). Ciò corrisponde a un intervallo possibile dalle 20 alle 23 ET, nei due fusi orari dello Stato. In South Dakota i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale), sia nel fuso orario Central Time sia in quello Mountain Time. Nelle zone che seguono il Central Time, i seggi chiudono alle 20 ET, mentre in quelle che seguono il Mountain Time chiudono alle 21 ET.

Arizona, Colorado e Nuovo Messico: il voto nel Sud-Ovest

In Arizona i seggi aprono alle 6 e chiudono alle 19 (ora locale). In Colorado, Stato in cui si vota principalmente per corrispondenza, il voto di persona termina alle 19 nel giorno delle elezioni. In Nuovo Messico i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 nel fuso orario delle Montagne Rocciose.

Los Angeles (Foto Barbara Munker/picture-alliance/dpa/AP Images)

Idaho, Montana, Wyoming e Utah: gli Stati delle Montagne Rocciose

In Idaho i seggi elettorali aprono alle 8 e chiudono alle 20 (ora locale). In Montana, per le elezioni che prevedono il voto ai seggi, questi devono rimanere aperti dalle 7 alle 20 (ora locale). In Wyoming i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19. In Utah i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale).

Nevada e California: il voto sulla costa occidentale

In Nevada i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 (ora locale). In California i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale).

Oregon e Washington: le schede per corrispondenza

In Oregon il termine ultimo per la consegna delle schede elettorali è fissato alle 20 (ora locale). Il voto avviene esclusivamente per posta. Nello Stato di Washington le schede devono essere depositate in un’urna ufficiale entro le 20 del giorno delle elezioni. Anche in questo caso il voto avviene esclusivamente per posta.

Seggio elettorale in Alaska (Anne Raup/Anchorage Daily News via AP)

Alaska e Hawaii: gli ultimi Stati al voto

In Alaska i seggi elettorali aprono alle 7 e chiudono alle 20 (ora locale). Alle Hawaii i centri di assistenza agli elettori e le urne per la raccolta delle schede chiudono alle 19. Il voto avviene esclusivamente per posta.