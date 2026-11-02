Elezioni midterm Usa 2026, ecco cosa succede se Trump perde

Il nome del presidente non compare sulla scheda, ma il suo futuro politico passa anche da quelle urne. Le elezioni midterm Usa 2026, in programma martedì 3 novembre, sono il grande appuntamento di metà mandato: rinnovano il Congresso e decidono quanto spazio avrà la Casa Bianca per realizzare il proprio programma nei due anni successivi.

Il voto riguarda il Congresso Usa

Per chi governa, la storia suggerisce prudenza. Le elezioni di midterm si tengono ogni quattro anni, a metà del mandato presidenziale, il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Il presidente e il vicepresidente non vengono rieletti, né sfiduciati: il voto riguarda soprattutto il Congresso, composto dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato. Nella stessa giornata si eleggono anche numerosi governatori, assemblee statali e autorità locali; sulle schede possono comparire referendum e proposte popolari.

Alla Camera sono in gioco tutti i 435 seggi con diritto di voto. I deputati restano in carica due anni e ciascuno rappresenta un collegio, i seggi sono distribuiti fra gli Stati in proporzione alla popolazione. Il Senato conta invece 100 membri, due per Stato, indipendentemente dagli abitanti. Il mandato dura sei anni, con rinnovo scaglionato: ogni biennio si eleggono normalmente 33 o 34 senatori. Quest’anno i seggi in palio sono 35, comprese due elezioni speciali per completare mandati rimasti vacanti.

Le candidature passano generalmente attraverso le primarie, con calendari e regole statali. Alle elezioni generali si vota direttamente per i rappresentanti, senza il collegio dei grandi elettori previsto per la presidenza. Alla Camera conta il risultato del singolo collegio, per ogni seggio senatoriale vota l’intero Stato interessato. Di norma vince chi raccoglie più voti, anche senza la maggioranza assoluta. Alcuni Stati prevedono però ballottaggi o sistemi nei quali l’elettore ordina i candidati per preferenza.

Cambiano anche iscrizione alle liste, voto anticipato e voto per posta. Il verdetto nasce da centinaia di competizioni locali: ottenere più voti complessivi nel Paese non garantisce la maggioranza dei seggi. Con tutti i seggi occupati, per controllare la Camera servono 218 deputati. Al Senato la soglia è di 51 membri, oppure 50 se il vicepresidente appartiene alla stessa parte politica e può risolvere lo stallo col proprio voto. La maggioranza decide l’agenda dei lavori, guida le commissioni e condiziona leggi e finanziamenti federali. Il Senato conferma inoltre molte nomine presidenziali, comprese quelle alla Corte suprema.

Se l’opposizione conquista anche una sola assemblea, il presidente deve fare i conti con un “governo diviso”: negoziati più difficili, riforme esposte al blocco e maggiore pressione delle inchieste parlamentari. Tuttavia perdere il controllo delle Camere non determina la caduta automatica dell’esecutivo: il governo non dipende dalla fiducia del Congresso. E persino controllare entrambe le Camere non assicura mano libera: al Senato, per superare l’ostruzionismo su molte leggi, occorrono normalmente 60 voti.

Donald Trump, Dubuque, Iowa, Usa, 1 novembre 2026 (AP Photo/Charlie Neibergall)

La regola storica del voto di midterm

La regola storica del voto di midterm è che chi governa solitamente perde le elezioni di metà mandato. Dal 1934 al 2022 il partito del presidente ha perso seggi alla Camera in 20 elezioni di metà mandato su 23, circa l’87% dei casi. Dai dati dell’American Presidency Project dell’Università della California a Santa Barbara emerge un saldo medio di 27 seggi in meno per consultazione, includendo anche gli anni positivi. Perdere seggi, tuttavia, non equivale necessariamente a perdere la maggioranza.

Alcune sconfitte hanno segnato un’epoca: i democratici di Franklin D. Roosevelt persero 72 seggi nel 1938, quelli di Bill Clinton 54 nel 1994, quelli di Barack Obama 63 nel 2010. Nel 2018 i repubblicani di Donald Trump arretrarono di 41 seggi.

Nel 2022 i democratici di Joe Biden limitarono il passivo a 9: persero la Camera, ma guadagnarono un seggio al Senato. Le sole eccezioni alla Camera, nel periodo considerato, furono il 1934 con Roosevelt, il 1998 con Clinton e il 2002 con George W. Bush. Una tendenza, dunque, non un de stino inevitabile. Il voto di midterm è tuttavia un referendum politico. A pesare sono la popolarità del presidente, l’economia e la capacità dei partiti di mobilitare gli elettori. L’affluenza è generalmente inferiore a quella delle presidenziali: convincere i sostenitori a tornare alle urne diventa decisivo. Contano anche i candidati e la geografia dei seggi, soprattutto al Senato, dove si rinnova solo una parte dell’assemblea.