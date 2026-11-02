Egitto, il Grande Museo Egizio si illumina: debutta lo spettacolo 'Eternal Sun'

Le pareti del Grande Museo Egizio si trasformano in uno spettacolo di luci e musica. Domenica, alla vigilia del primo anniversario dell’inaugurazione, è andata in scena la prima serata di ‘Eternal Sun‘, un progetto che utilizza le tecnologie più avanzate per raccontare le vicende della civiltà egizia. In un anno il museo ha accolto circa cinque milioni di visitatori, il 60% dei quali provenienti dall’estero. La struttura, costata un miliardo di dollari e situata vicino alle piramidi, alle porte de Il Cairo, ospita quasi 50mila reperti, tra cui i tesori della tomba di Tutankhamon, scoperta nel 1922. L’obiettivo è offrire un’esperienza che vada oltre la semplice esposizione dei reperti e contribuire allo sviluppo del turismo egiziano. Lo spettacolo ‘Eternal Sun’ inizierà ogni sera dopo il tramonto e resterà in programma per sei mesi.