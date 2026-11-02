Ecuador, a Calderón la processione delle candele per il Giorno dei Morti

Gli abitanti della parrocchia rurale di Calderón, a nord di Quito, in Ecuador, hanno celebrato il Giorno dei Morti con una “processione delle candele”, una tradizione che simboleggia un ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti, con la luce delle candele che guida le anime verso casa. Decine di persone hanno percorso le strade della zona portando candele, in rappresentanza dei propri cari defunti, fino a raggiungere il cimitero centrale di Calderón, dove hanno reso loro omaggio. Questo rituale delle candele funge anche da faro che guida le anime nell’oscurità, affinché possano ritrovare la strada di casa e raggiungere le offerte preparate per loro. La fiamma delle candele simboleggia il legame tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Accendere candele è un modo per onorare e ricordare i defunti con amore, speranza e fede.