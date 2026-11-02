Cisgiordania, scontri tra coloni israeliani e forze di sicurezza durante lo sgombero di un avamposto

Scontri tra coloni israeliani e forze di sicurezza durante la demolizione di un avamposto alla periferia del villaggio palestinese di Salfit, in Cisgiordania. Lunedì, alcuni uomini mascherati e altre persone hanno lanciato oggetti contro i militari, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Nell’area sono intervenuti anche mezzi meccanici per le operazioni di sgombero.

L’esercito israeliano ha spiegato di aver agito contro “diverse strutture illegali costruite all’interno di una zona militare chiusa”, teatro di ripetuti episodi di violenza e attività illegali da parte di civili israeliani. Secondo le autorità militari, gli scontri hanno portato all’arresto di 18 sospetti e al sequestro di diversi veicoli.