Bhutan, 200mila persone a Gelephu per la costruzione di 108 stupa in un giorno

(LaPresse) – Maestri buddisti di diverse scuole e denominazioni, insieme a circa 200.000 persone provenienti da tutto il mondo, si sono riuniti domenica a Gelephu, in Bhutan, per assistere alla costruzione di 108 stupa da parte dei volontari in un solo giorno. Le nuove strutture sacre, che rappresentano l’illuminazione del Buddha, sono il fulcro della Città della Consapevolezza di Gelephu. Ideata dal re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e progettata da architetti danesi, la città è concepita come un vivace centro economico che privilegia la sostenibilità ecologica e la felicità dei cittadini rispetto al profitto commerciale. Attualmente una piccola città con una popolazione di circa 10.000 abitanti, Gelephu si trova nel Bhutan meridionale, al confine con l’India, a circa 240 chilometri a sud di Thimphu, la capitale del paese.