Belgio, Re Filippo ‘congela’ le dimissioni di De Wever: via alle consultazioni

Il premier del Belgio Bart De Wever ha presentato in udienza le proprie dimissioni a re Filippo, “a seguito del fallimento dei negoziati sul bilancio” nella notte tra domenica e lunedì, tuttavia il sovrano “ha deciso di sospendere la propria decisione e avvierà già da domani consultazioni con i leader dei partiti della maggioranza”. Lo comunica in una nota il Palazzo Reale. Il re, si legge, ha inoltre voluto “deplorare l’assenza di un accordo volto a dotare il Paese di un bilancio credibile e all’altezza delle sfide attuali. In un contesto caratterizzato da forti incertezze geopolitiche e da importanti sfide economiche, il Paese non può permettersi una crisi politica prolungata”. Il sovrano, prosegue la nota, “invita pertanto tutti a dimostrare senso di responsabilità ed esorta tutte le parti coinvolte a far prevalere l’interesse generale e lo spirito di compromesso”. De Wever, informa il Palazzo Reale, sarà nuovamente ricevuto da Filippo venerdì 6 novembre.

De Koning heeft @Bart_DeWever in audiëntie ontvangen. De eerste minister heeft zijn ontslag aangeboden naar aanleiding van de mislukte begrotingsonderhandelingen. De Koning houdt zijn beslissing in beraad en pleegt vanaf morgen overleg met de partijvoorzitters van de meerderheid. https://t.co/SYNnchWwPz — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) November 2, 2026