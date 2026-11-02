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lunedì 2 novembre 2026

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Belgio, Re Filippo ‘congela’ le dimissioni di De Wever: via alle consultazioni

Belgio, Re Filippo ‘congela’ le dimissioni di De Wever: via alle consultazioni
Bart De Wever (AP Photo/Francois Walschaerts)
LaPresse
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Il premier del Belgio Bart De Wever ha presentato in udienza le proprie dimissioni a re Filippo, “a seguito del fallimento dei negoziati sul bilancio” nella notte tra domenica e lunedì, tuttavia il sovrano “ha deciso di sospendere la propria decisione e avvierà già da domani consultazioni con i leader dei partiti della maggioranza”. Lo comunica in una nota il Palazzo Reale. Il re, si legge, ha inoltre voluto “deplorare l’assenza di un accordo volto a dotare il Paese di un bilancio credibile e all’altezza delle sfide attuali. In un contesto caratterizzato da forti incertezze geopolitiche e da importanti sfide economiche, il Paese non può permettersi una crisi politica prolungata”. Il sovrano, prosegue la nota, “invita pertanto tutti a dimostrare senso di responsabilità ed esorta tutte le parti coinvolte a far prevalere l’interesse generale e lo spirito di compromesso”. De Wever, informa il Palazzo Reale, sarà nuovamente ricevuto da Filippo venerdì 6 novembre. 

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