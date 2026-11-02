Attacco hacker ai frigoriferi: colpiti supermercati in Belgio, Estonia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia

Un presunto attacco informatico ha colpito gli impianti di refrigerazione di alcuni supermercati in Belgio e Svezia nella notte tra domenica e lunedì. In Belgio, la catena di supermercati Delhaize ha confermato che l’incidente ha coinvolto circa quaranta punti vendita, interessando i sistemi di refrigerazione di frigoriferi e congelatori. Secondo quanto riportato da Rtl Info, diversi gestori dei negozi hanno ricevuto intorno alle 4 del mattino un messaggio da parte di Delhaize, che li avvisava di un aumento anomalo delle temperature degli impianti di refrigerazione. Diversi punti vendita hanno riscontrato lo stesso problema: le temperature di frigoriferi e, soprattutto, congelatori sono aumentate bruscamente, raggiungendo in alcuni casi circa 15 gradi. Anomalie sono state riscontrate anche in alcuni negozi in Svezia. “Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di punti vendita è stato interessato, durante la notte, da un incidente che ha coinvolto i sistemi di refrigerazione e congelamento”, ha dichiarato il gruppo Ica. L’episodio ricorda il vasto attacco informatico che, a metà ottobre, aveva preso di mira i sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati in Francia. In quell’occasione erano stati coinvolti circa 150 punti vendita.

Attacchi anche in Estonia e Lussemburgo

Anche in un supermercato Selver in Estonia un attacco informatico ha preso di mira il sistema di refrigerazione, alzando la temperatura del banco frigo a 50 gradi. L’incidente è stato risolto in 10 minuti e non si sono registrati danni nel punto vendita. Secondo Err attacchi simili si sono registrati in altre zone del Paese, così come in Lussemburgo. Il metodo di attacco è simile a quello utilizzato in Francia e nei Paesi Bassi a ottobre, dove sono stati compromessi sistemi di refrigerazione digitali nei supermercati e ne sono state modificate le impostazioni di temperatura.

I sistemi di refrigerazione di 13 supermercati SuperValu in tutta l’Irlanda sono stati colpiti da un presunto attacco informatico. L’azienda ha dichiarato che i suoi sistemi di monitoraggio li hanno allertati del problema e che sono stati presi provvedimenti immediati. A titolo precauzionale, i prodotti refrigerati e surgelati nei negozi interessati sono stati ritirati dalla vendita, mentre tutti gli altri prodotti rimangono disponibili normalmente. L’azienda sta indagando sull’accaduto. Lo riporta l’emittente Rte.