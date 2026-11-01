Ucraina, abbattuti circa 400 droni russi: nella notte Kiev attacca raffineria a Kstovo – La diretta

Le forze di difesa aerea dell’Ucraina hanno neutralizzato 371 dei 433 droni utilizzati dalle truppe russe a partire dalla sera del 31 ottobre. Lo ha annunciato l’Aeronautica Militare Ucraina su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. Secondo le fonti militari, a partire dalle ore 18 di sabato 31 ottobre, le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con 433 droni d’attacco, tra cui UAV di tipo Shahed (64 dei quali a reazione), droni Gerbera e droni esca di tipo Parodiya, lanciati da Oryol, Kursk, Shatalovo, Bryansk e Millerovo in Russia, nonché dalla città di Donetsk, temporaneamente occupata. L’attacco aereo è stato respinto da velivoli, unità missilistiche antiaeree, unità di guerra elettronica e di sistemi senza pilota, nonché da gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa ucraine. Secondo dati preliminari, alle ore 07.30 di domenica 1° novembre, la difesa aerea aveva abbattuto o neutralizzato 371 droni. Più di 40 droni d’attacco rimangono in volo e le operazioni di combattimento sono ancora in corso. Sono stati registrati colpi in 16 località, mentre i detriti dei bersagli abbattuti sono caduti in 14 località.