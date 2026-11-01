Ucraina, abbattuti circa 400 droni russi: nella notte Kiev attacca raffineria a Kstovo – La diretta

Le forze di difesa aerea dell’Ucraina hanno neutralizzato 371 dei 433 droni utilizzati dalle truppe russe a partire dalla sera del 31 ottobre. Lo ha annunciato l’Aeronautica Militare Ucraina su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. Secondo le fonti militari, a partire dalle ore 18 di sabato 31 ottobre, le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con 433 droni d’attacco, tra cui UAV di tipo Shahed (64 dei quali a reazione), droni Gerbera e droni esca di tipo Parodiya, lanciati da Oryol, Kursk, Shatalovo, Bryansk e Millerovo in Russia, nonché dalla città di Donetsk, temporaneamente occupata. L’attacco aereo è stato respinto da velivoli, unità missilistiche antiaeree, unità di guerra elettronica e di sistemi senza pilota, nonché da gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa ucraine. Secondo dati preliminari, alle ore 07.30 di domenica 1° novembre, la difesa aerea aveva abbattuto o neutralizzato 371 droni. Più di 40 droni d’attacco rimangono in volo e le operazioni di combattimento sono ancora in corso. Sono stati registrati colpi in 16 località, mentre i detriti dei bersagli abbattuti sono caduti in 14 località.
Punti chiave
L’approccio dell’Europa, che parla della necessità di sconfiggere la Russia in Ucraina, rende impossibile qualsiasi dialogo con essa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, al giornalista di Vesti Pavel Zarubin. “Ora vediamo due leader”, il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, “che hanno deciso di parlare a titolo nazionale, e vediamo praticamente tutti gli altri, e soprattutto Bruxelles, che continuano a parlare solo di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Con un simile approccio, è impossibile dialogare con loro”, ha affermato Peskov.
“Lo inviterei, sì, nessun problema”. Così il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti durante una festa di Halloween nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, rispondendo a una domanda sulla possibilità di invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a partecipare al vertice del G20 che si terrà a Miami a dicembre, a cui gli Stati Uniti hanno invitato il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo riportano i media internazionali.
Un’azienda industriale è stata danneggiata durante un attacco con droni nel distretto di Kstovo, nella regione di Nižnij Novgorod, ha dichiarato il governatore Gleb Nikitin, secondo quanto riportato da Ria Novosti. “Durante la notte e in mattinata si è verificato un massiccio attacco con UAV: sono stati distrutti più di cento droni. Secondo i dati preliminari, non si registrano vittime”, ha scritto Nikitin sul canale Telegram. Il Kyiv Independent scrive che secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio ucraini è stata una grande raffineria petrolifera russa. I canali Telegram Exilenova+ e Supernova+ hanno pubblicato resoconti e filmati del presunto attacco alla raffineria NORSI, ovvero la raffineria Lukoil-Nizhegorodorgsintez. La raffineria NORSI è la quarta raffineria di petrolio più grande della Russia e il secondo produttore di benzina del Paese, con una lavorazione annua di circa 15-17 milioni di tonnellate metriche di greggio. Produce inoltre bitume, diesel e carburante per l’aviazione utilizzati a sostegno delle forze russe. La raffineria si trova a circa 800 chilometri dal confine ucraino.